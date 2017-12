Stiri pe aceeasi tema

- Gol tot timpul, patinoarul artificial al Primariei Timișoara de 115.000 de euro ar putea ajunge in administrarea unei firme private. Ideea nu e noua, iar acum primarul Nicolae Robu spune ca ar trebui cautat și un alt amplasament, pentru ca Parcul Copiilor nu este prea atractiv.

- Lucratori din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Segarcea și ai Posturilor de Poliție Gighera și Gangiova au organizat, ieri, o actiune linia depist[rii persoanelor urmarite in temeiul legii, ocazie cu care au depistat pe raza comunei Gighera si introdus in ...

- Ieri, 19 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei in dimineata zilei de 2 decembrie a.c. Se pare ca, in noaptea de 01/02 decembrie…

- La data de 19 decembrie, in jurul orelor 15.15, politistii din Zlatna au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un tanar de 21 de ani, din judetul Vrancea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu a putut prezenta documente legale de provenienta si transport…

- Sfarsit tragic pentru un barbat de 30 de ani, din municipiul Suceava, care si-a pus capat zilelor intr-o padure de la marginea cartierului Burdujeni Sat. El a fost gasit spanzurat de ramura unui copac de un trecator care a dat alarma la 112.Nenorocirea s-a petrecut joi seara, in jurul orei 20.00, ...

- Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara a facut publica situatia controalelor efectuate de inspectorii fiscali in primele 11 luni ale anului 2017 in judetele Timis, Arad, Caras – Severin si Hunedoara. In urma controalelor s-au emis decizii de impunere in valoare de 685 de milioane de lei.

- VENESCU CIPRIAN CATALIN Nascut in: Mun. Barlad, jud. Vaslui Data nașterii: 13-07-1984 Cetațenie: ROMANA Domiciliat in: Marașești, jud Vrancea Localitatea: Marașești Motivul: MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA Fapta: Inselaciune Semnalmente inalțime…

- ING va intra broker pe bursa de la Bucuresti in urma deciziei consiliului bursei din 11 decembrie 2017, se arata intr-un scurt anuntat publicat in aceasta seara la bursa romaneasca. Decizia ING vine la scurt timp dupa ce olandezii au anuntat ca de la 1 ianuarie 2018 vor inchide divizia de…

- La New York a avut loc o explozie de mare putere intr-un pasaj subteran dintr-un terminal de transport. Zonele de imbarcare de pe trei linii au fost evacuate. Echipe de pompieri si de politie au intervenit.

- Verificarile efectuate de polițiștii ploieșteni, zilele trecute, la supermarketuri din Ploiești, au scos la iveala nereguli grave și chiar fapte penale. In cazul unui agent economic, din paleții de lemne lipseau cantitați semnificative, comparativ cu ce era trecut in documente. In cazul altui lot, in…

- Dosare penale pentru taiere ilegala de arbori si furt de material lemnos. Politistii din comuna Poiana au depistat, in padurea din localitate, un barbat in varsta de 20 ani, care a taiat ilegal si a sustras 5 arbori, esenta salcam, cu diametre la cioata cuprinse intre 12 si 14 cm. Tot in aceeasi zi,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din municipiul Pitesti a murit, luni, in urma leziunilor grave suferite prin cadere de la inaltime. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, incidentul s-a produs in incinta unei societati comerciale de pe strada Depozitelor din Pitesti.…

- Administratorul unei firme de transport din Basarabeasca ar fi incercat sa mituiasca doi polițiști pentru a nu fi sancționat pentru activitate ilegala. Fapta a fost denunțata la DGT Sud a CNA, iar banuitul a fost reținut pentru 72 de ore.

- Politistii din Alba Iulia, sprijiniti de politistii Directiei de Operatiuni Speciale, l-au identificat pe un barbat din judetul Caras Severin, ca persoana banuita de comiterea unei inselaciuni, prin metoda „accidentul”. Se pare ca, la data de 14 noiembrie a.c., barbatul, in varsta de 36 de ani, condamnat…

- Procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au inceput, marti, urmarirea penala impotriva unui barbat, care a incercat sa tocmeasca un ucigas care sa-l omoare pe directorul unei firme de leasing.

- Inspectorii antifrauda fiscala din cadrul ANAF au identificat un circuit fraudulos de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii, format din 29 de operatori economici, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de peste 25 de milioane de lei, prin diminuarea bazei impozabile a profitului…

- In cursul zilei de ieri, politistii constanteni au depistat mai multe persoane banuite de comiterea infractiunii de furt. Persoanele in cauza s au ales cu dosar penal.Astfel, la data de 27 noiembrie a.c., ora 12.00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Constanta au depistat un tanar, de 19 ani, din…

- "Israelul ia in serios amenintarea iraniana. Este o lectie a istoriei noastre. Am spus clar, de mai multe ori, ca nu vom accepta arme nucleare in mainile Iranului. De asemenea, nu vom permite concentrarea fortelor iraniene in apropierea frontierei noastre, in regiunea siriana in general sau oriunde…

- Facultatea de Automatica si Calculatoare de la Universitatea Tehnica „Gh. Asachi" va inaugura astazi doua laboratoare realizate in colaborare cu firme de profil din Iasi. Evenimentul va avea loc de la ora 11, festivitatea urmand sa se desfasoare la sediul facultatii, intai in Sala de Consiliu de la…

- Politistii din Cimpeni au confiscat 6,72 metri cubi de material lemnos, in urma unui control efectuat la o autoutilitara. La data de 23 noiembrie a.c., politistii din cadrul Secției 9 Politie Rurala Cimpeni impreuna cu politistii de investigare a criminalitatii economice, au oprit in trafic, pe Drumul…

- Un barbat de 31 de ani din comuna suceveana Fratautii Vechi a fost arestat preventiv pentru „conducere fara permis” si „refuzul de recoltare de probe biologice”. Individul a strans in cursul acestui an nu mai putin de opt dosare penale, majoritatea pentru conducere fara permis si sub influenta bauturilor…

- Un barbat de 49 ani din comuna galateana Branistea a fost retinut de politisti pe baza de ordonanta, fiind banuit de savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune prin metoda 'Accidentul', se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…

- In vreme ce municipalitatea spune ca prin concesiune parcurile vor fi mult mai bine ingrijite, cu aceleasi costuri ca pana acum, angajatii spun ca la mijloc sunt interese ale unor firme ce apartin unor membri PSD, care vor sa transforme Galatiul intr-un „mare balci”.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social, ca in aces an, din cauza deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) de redefinire a abuzului in serviciu, 245 de dosare au fost clasate, iar prejudicii de 188 de milioane…

- La data de 21 noiembrie a.c., politistii de investigarea criminalitatii economice, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus continuarea urmaririi penale fata de doua persoane, administratorii unei societati comerciale, banuite de evaziune fiscala.

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de inselaciune prin ,,Metoda Accidentul", politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat un tanar, de 19 de ani, din municipiul Galati, banuit de comiterea faptelor. Astfel, in intervalul ianuarie martie a.c., tanarul in…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor emise de ANAF, arata Fiscul intr-un comunicat…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri cererea depusa de Sebastian Bodu, fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care a dat in judecata Transelectrica, unde detine o actiune, solicitand suspendarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind acordarea unor dividende…

- Un barbat din Vrancea a platit 1500 de lei pentru cinci geci comandate de pe un site, iar cand a ajuns coletul a avut o surpriza: primise o veioza și doua cutii goale. Vranceanul a facut reclamație, iar polițiștii au reușit sa-l prinda pe cel care l-a inșelat pe barbat.

- In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au intocmit trei dosare penale pentru conducerea unui autovehicul fara a detine permis de conducere, dar si conducerea autovehiculului de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.

- AJOFM Arges a organizat astazi o Bursa a locurilor de munca pentru persoane aparținand unor grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilitați, tineri expuși riscului marginalizarii sociale, persoane de etnie roma). Acțiunea s-a desfașurat la sediile agențiilor de ocupare din Pitești și Campulung precum…

- Ei trebuie sa explice cum s-a putut ca Politia Locala sa plateasca, din bani publici, 1 milion de euro/an unei firme private, pentru serviciul de patrulare hipo. Afacerea a mers incepand din 2010, cand 40 de bodyguarzi ai unei firme private de paza au inceput sa umble calare, imbracati in…

- Sambata, 28 octombrie 2017, politistii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au identificat pe C.F. de 75 de ani din Zlatna, judetul Alba, care a taiat 24 arbori, de esenta carpen, de pe un teren aparținand statului, situat pe raza satului Ghioncani, parcela UA 194D Intregalde, judetul Alba. In continuare,…

- Mircea Dobre, ministrul Turismului, a explicat, la Adevarul Live, ce poate face statul pentru a impiedica un nou caz Omnia, cea mai mare paguba adusa de o agentie de turism romaneasca dupa Revolutie: 7,5 milioane de euro. De asemenea, Mircea Dobre a vorbit despre brandul de tara, in conditiile in care…

- Actiunea Guvernului are la baza o directiva europeana: "Se introduce directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinaționale — Directiva UE 1164/2016. Multinaționalele care evitau pana acum plata taxelor in Romania nu vor mai putea face acest lucru. Se va acorda…

- Cheltuielile de sponsorizare și cele privind bursele private vor putea fi scazute din cifra de afaceri a unei firme. Procentul dublat fața de cat prevede legea in prezent. Modificarea a fost avizata de Senat și urmeaza sa fie votata de Camera Deputaților. Potrivit prevederilor actuale ale Codului Fiscal,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat prin Directia de Antreprenoriat si Programe pentru IMM a inceput, de miercuri, 25 octombrie 2017, sa trimita scrisorile de respingere unor firme aplicante in Programul Microindustrializare 2017, prin care statul spune ca ofera fonduri nerambursabile…

- Lucratorii Secției 8 Politie Rurala Rast l-au depistat, luni, 23 octombrie, in jurul orelor 12.00, pe raza comunei Rast, județul Dolj, pe S. Nelu, de 56 de ani, din aceeasi localitate, persoana care era urmarita la nivel national din data ...

- Bursa locurilor de munca pentru absolventi, organizata, ieri, de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Suceava, in orasele Suceava, Radauti, Falticeni si Campulung Moldovenesc, a pus fata in fata o oferta de 900 de locuri de munca si 1.101 persoane in cautarea unei slujbe. Numarul de ...

- Dupa 1 an si jumatate de la pronuntarea sentintei, un barbat din Alba condamnat la 10 ani de inchisoare intr-un dosar de inselaciune cu masini ”Singer” a fost dus in penitenciar. Politistii din Alba l-au retinut si transportat la penitenciar pe Ioan Florin Turda, condamnat in dosarul “Singer” la 10…

- Un babat din Motru a fost retinut ieri de politie, dupa ce ar fi spart sediul unei firme din comuna gorjeana Catunele. Polițiști din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au fost sesizati duminica de o femeie din Motru, cu ...

- In cursul zilei de ieri, politistii constanteni au descoperit mai multe nereguli pe strazile din judet.Astfel, la data de 15 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au depistat un barbat de 26 de ani, care a condus un moped neinmatriculat, pe DN 22, fara a detine permis…

- MedLife, liderul pietei serviciilor medicale private, care s-a listat pe Bursa din Bucuresti in decembrie anul trecut, si-a crescut afacerile in primul semestru din acest an cu 30%, pana la 301 milioane lei, avansul fiind sustinut de toate liniile de business ale grupului, potrivit datelor din raportul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca prin masurile luate de Guvernul PSD si majoritatea din Parlament, liderii social-democrati arata ca sunt „comunisti“, fie e ca e vorba de domeniul economiei, fie ca e vorba de justitie.

- La bursa locurilor de munca de la Topoloveni zece firme din Arges au incercat sa angajeze 400 de persoane. Ca sa gasesca oameni dornici de munca, patronii au cerut ajutorul primariilor din 10 comune, unde exista 700 de oameni care primesc ajutor social. Manati de la spate de edili, peste o…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Sucevita, ca Romania pierde sute de milioane de euro prin companii de stat obligate sa plateasca unor firme private lucrari neexecutate si a acuzat procurorii de neimplicare in investigarea acestor cazuri. Potrivit Agerpres, el a spus ca CFR SA trebuie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, inaintea Comitetului Executiv al partidului, ca CFR SA trebuie sa plateasca 142 de milioane de euro unor firme private, ca pretentii si ca poate procurorii investigheaza si acest lucru intre doua HG.

- Patru barbati din orașul Cugir, cu varste cuprinse intre 21 si 45 de ani, au fost identificate de polițiști ca fiind persoanele banuite de comiterea unor fapte de tulburare a ordinii publice, de lovire sau alte violente. Se pare ca, in dimineata zilei de 1 septembrie a.c., in timp ce se aflau intr-o…