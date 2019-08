Insecuritatea din Tunisia se raspandeste in Egipt si Turcia. Cat de sigure mai sunt pentru turisti?

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai de succes plaje din preferintele banatenilor pentru concediile de vara sunt si in acest an la doar cateva ore distanta de Timisoara, chiar daca sunt la mii de kilometri. De pe Aeroportul International Traian Vuia puteti face deplasarea cu un zbor charter spre Grecia, Turcia, Egipt sau Tunisia.…

- Kamara a anunțat bucuros ca rezultatele tratamentului au inceput sa se vada și ca baiețelul lui incepe in curand cea de-a patra procedura cu celule stem. In varsta de 5 ani, fiul lui Kamara, diagnosticat cu tripareza spastica, se afla in Turcia, pentru cea de-a patra interventie medicala. Leon a…

- Nationala de fotbal a Nigeriei s-a consolat cu medaliile de bronz la Cupa Africii pe Natiuni 2019, dupa ce a invins echipa Tunisiei cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri, la Cairo, in finala mica a competitiei. Golul ''super-vulturilor'' a fost marcat de Odion Ighalo (3), intr-un meci fara…

- Selectionata Senegalului s-a calificat, duminica, in finala Cupei Africii pe Natiuni 2019, dupa ce a invins formatia Tunisiei cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), dupa prelungiri, la Cairo, in prima semifinala a turneului gazduit de Egipt.

- Deși sezonul turistic estival este la început, companiile aeriene care opereaza zboruri charter spre destinații precum Egipt și Turcia au început deja sa înregistreze anulari și întârzieri masive.

- Aeroportul “Stefan cel Mare” construieste un nou terminal, investitie necesara in conditiile cresterii considerabile a numarului pasagerilor in ultimii ani. Cu ocazia sezonului estival, s-au adaugat opt curse / saptamana, respectiv curse charter: Antalya (Turcia) - cinci curse / saptamana, Hurghada…

- Acestea se adauga destinatiilor de vacanta din Grecia (Heraklion, din 18 iunie, cu Blue Air, in fiecare zi de marti) si Turcia (Antalya, din 28 mai, cu Air Bucharest, marti, din 6 iunie, cu Onur, joia, si din 13 iunie, si cu Blue Air, lunea si joia). Pe de alta parte, din programul de zbor al aerogarii…