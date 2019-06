Potrivit OCHA, mai multe sezoane consecutive de precipitatii slabe au contribuit la un deficit hidric de peste 70% in numeroase regiuni ale tarii.



Majoritatea populatiei depinde de agricultura ca mijloc de subzistenta si "sute de mii de persoane au fost constranse sa-si paraseasca locuintele pentru a avea acces la ajutor si s-au mutat in apropiere de marile orase", a indicat OCHA.



In timp ce conflictul permanent din tara a determinat stramutarea a peste 382.000 de persoane in 2018, cu 21% mai putin decat in 2017 (aproape 484.000 de persoane), seceta a cauzat stramutarea a…