Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a pierdut cu Alashkert, scor 2-3, dar s-a calificat in turul III preliminar al Europa League datorita victoriei cu 3-0 din tur. Gigi Becali a declarat ca nu a ințeles nimic din desfașurarea evenimentelor de la Giurgiu. „E pentru prima data de cand sunt eu in fotbal și de cand ma uit eu la fotbal…

- Virgiliu Postolachi (19 ani) continua sa fie subiect de disputa intre Federația Moldoveneasca de Fotbal și Federația Romana. Gazeta Sporturilor a stat de vorba cu Dragoș Hancu, vicepreședintele Federației de Fotbal din Republica Moldova, care a dat detalii despre situația actuala a atacantului direct…

- Sursele citate precizeaza ca Federatia Argentiniana de Fotbal (AFA) ar fi primit o invitatie de la UEFA pentru a participa la viitoarea editie a Ligii Natiunilor, iar forul de la Buenos Aires pare incantat de propunere.

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a fost revoltata de programarea semifinalei cu Germaniei U-219, joi, de la ora locala 18.00 (ora 19.00, ora Romaniei), insa exista o explicatie pentru aceasta situatie.

- Francesco Totti, legenda echipei AS Roma, și-a agațat ghetele-n cui in urma cu doi ani, dar nu duce lipsa de oferte. Potrivit site-ului dailymail.co.uk, fostul jucator in varsta de 42 de ani este dorit de gruparea din Anglia, Leeds, informeaza MEDIAFAX.Fostul sau coleg, Marco Boriello, despre…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca exista posibilitatea ca unul sau mai multe meciuri din preliminariile EURO 2020 sa se desfasoare cu portile inchise in urma unor scandari xenofobe ale suporterilor romani la partida din Malta,…

- Moise Kean, 19 ani, e puștiul de mare viitor al lui Juventus. Atacantul italian cu parinți ivorieni a povestit ce facea in copilarie in interviul pentru The Players" Tribune. „Am crescut la Asti, langa Torino. In cartierul nostru, daca voiai sa joci fotbal, gaseai intotdeuna o minge in biroul preotului.…