- Aplicația pentru inscrierea in Programul Start-Up Nation 2018 se va deschide in data de 27 decembrie 2018, ora 10.00, anunța vineri Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. ”Procedura de implementare a ediției 2018 a Programului Start-Up Nation a fost publicata joi in Monitorul…

- „Programul pentru stimularea inființarii intreprinderilor mici și mijlocii” – Start-Up Nation se pregatește de lansare. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat anunța ca aplicația pentru inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 se deschide joi, 27 decembrie, ora 11,00. Aplicația…

