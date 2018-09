Înscrieri observatori la referendum 6 - 7 octombrie Va fi nevoie de observatori independenti la toate cele peste 19.000 de sectii de votare din tara, dar și in strainatate, motiv pentru care FiecareVot ii invita pe oamenii preocupati de corectitudinea referendumului sa se inscrie pe listele de voluntari. In lipsa sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot (SIMPV), rolul observatorilor va fi unul foarte important. Pentru ca cele doua zile de referendum sa se desfasoare fara nereguli, este nevoie de o mobilizare masiva a tuturor cetatenilor care-si doresc sa monitorizeze fiecare etapa a procesului de vot. Cei care vor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru anul universitar 2018-2019, Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” – București pune la dispoziția studenților sai, prin cele11 camine studențești, dispuse in (Campus Universitar...

- • Mai mult de jumatate sunt construite inainte de 1970, iar un procent semnificativ necesita reparatii urgente In Romania, 55% din fondul de locuinte sunt construite inainte de 1970 si 35% din stocul de locuinte necesita reparatii urgente, arata un studiu prezentat miercuri de Ashna Mathema, specialist…

- Premierul Pavel Filip a trimis astazi o scrisoare prim-ministrului Romaniei Viorica Dancila, in care menționeaza problemele din punctele de trecere a frontierei și solicita implicarea Guvernului de la București pentru identificarea unor soluții.

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania organizeaza, in data de 31 august, examenul de primire in profesia de avocat si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea august 2018. Examenul se va desfașura la București, prin…

- Apelul pentru acest demers a fost facut printr-un eveniment anuntat pe Facebook, intitulat "Stam la coada pentru Democratie, la CCR". "Stam la coada pentru Democratie? Ne dam intalnire joi, de la ora 12:00 la sediul CCR (Palatul Parlamentului, Intrarea B1, Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 2, sector…

- Un nou protest este anuntat sa aiba loc duminica, in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei”. Manifestatia face parte dintr-un lung sir de proteste care au avut loc atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, dupa adoptarea de catre Parlament a modificarilor…

- Un nou protest este anuntat sa aiba loc duminica, in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Poporul e suveran. Opriti legalizarea coruptiei”. Manifestatia face parte dintr-un lung sir de proteste care au avut loc atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, dupa adoptarea de catre Parlament a modificarilor…

- Plangere penala impotriva lui Klaus Iohannis ref. nerevocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef Marți, 26 iunie 2018, Catalin Stoichita, fost candidat la Primaria Sectorului 5 București, a depus, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, o plangere penala impotriva…