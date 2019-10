Inscrieri deschise pentru a patra editie a Hackathonului NASA Space Apps Challenge in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Editia a 52-a a Turului ciclist al Romaniei va debuta miercuri la Cluj-Napoca (ora 10:45) si se va incheia sambata la Bucuresti, dupa o cursa de 688 de kilometri. Turul Romaniei este una dintre cele mai vechi si mai prestigioase competitii nationale, prima editie avand loc in 1934, cand…

- LIBRA INTERNET BANK realizeaza, in primul semestru din 2019, un profit net de 51,02 milioane de lei, dublu fata de rezultatul inregistrat la finalul primului trimestru al acestui an (25,04 milioane de lei) si in crestere cu 10%, comparativ cu rezultatul obtinut in perioada similara a anului trecut (46,39…

- Incidentul s-a produs la Nisipurile de Aur, in Bulgaria. Cornel a salvat un baiat de 17 ani, tot roman, inghitit de valuri la Nisipurile de Aur.Baiatul de 17 ani, elev de clasa a XII-a din Craiova, a intrat in Marea Neagra, desi steagul rosu ii interzicea acest lucru. O decizie care putea…

- Cantaretii de cor romani din Asociatia Nationala Corala din Romania, precum si studentii si profesorii de muzica de la trei institutii prestigioase, in speta Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, Academia de Muzica Gheorghe Dima din Cluj Napoca si Facultatea de Muzica a Universitatii Transilvania…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se afla pe pozitia 701-800 la nivel international in clasamentul Academic Ranking of World Universities/ARWU 2019, Shanghai. Este urmata de Universitatea d...

- Robbie Williams va reveni in Romania dupa show-ul din 2015, Metallica va concerta pentru a patra oara la Bucuresti, iar Pussy Riot si Liam Gallagher vor fi unele dintre premierele urmatoarei luni. Festivalul „George Enescu” va incepe cu cateva zile mai devreme decat in alti ani, Cerbul de Aur va…

- In Top 10 national dupa ultima medie de admitere figureaza, la repartizarea computerizata din 2019 a locurilor din licee, unitati de invatamant cu indelungata traditie in performanta educationala din Bucuresti, Craiova, Constanta, Galati si Braila.

- Michael Bolton va concerta in Romania pe 20 Iulie, la Cluj-Napoca (BT Arena - Sala Polivalenta) și pe 22 Iulie la Sala Palatului din București. Surpriza cea mare pentru publicul din Romania consta in faptul ca renumitul artist internațional va canta o piesa in duet cu romanca Laura Bretan, Finalista…