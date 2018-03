Inscrieri clasa pregatitoare 2018. Lupta pentru cei mai buni invatatori continua Vizele de flotant creeaza situatii neplacute, iar directorii se plang ca nu mai pot face fata cererilor. Mai mult, scolile sunt supra-aglomerate, iar acest lucru afecteaza calitatea educatiei, cat si traficul din Capitala. "Sunt situatii, si nu putine, in care un copil de 6 ani sta 2 ore in trafic pentru ca parintele vrea neaparat sa il aduca la o scoala de centru", spune Marian Banu, purtatorul de cuvant al ISMB. An de an, la aceste scoli, cererea depaseste oferta. Institutiile nu au dreptul sa ii refuze pe cei din circumscriptie, iar situatia pare scapata de sub ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

- Dintre cele 217 clase prevazute pentru anul școlar 2018-2019, s-au ocupat pana acum 38. In județul Vaslui, au fost depuse pana acum 680 de cereri de inscriere in clasa pregatitoare. Pana in prezent, teoretic, din punct de vedere numeric, s-au ocupat deja 38 de clase dintre cele 217 aprobate pentru anul…

- Prima etapa a inscrierilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019 a inceput joi, 8 martie 2018. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educației, in primele doua zile de inscrieri, in 8 și 9 martie, in județul Teleorman s-au inregistrat 213 cereri de inscriere. Cele mai multe…

- Inspectoratul Școlar Județean a dat publicitații lista cu locurile disponibile la clasa pregatitoare pentru anul școlar 2018-2019. S-a propus inființarea a 217 clase cu peste 3.900 de elevi. A inceput lupta pentru un loc in cele mai bune școli vasluiene. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) tocmai a…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, anunța stiripesurse.ro. La locul accidentului, ce…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.La locul accidentului, ce a avut loc la…

- Dupa cele doua zile de la startul inscrierii, in Timiș au fost depuse deja 1.254 de cereri, care au fost validate, și au fost formate 179 de clase pregatitoare. Cei mai mulți copii s-au inscris la Școala nr. 30 din Timișoara și la Colegiul Național Banațean. La Școala nr. 30 s-au inscris…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 si a anuntat ca in primele doua zile s-au inregistrat in sistem 31.601 cereri. Cele mai multe cereri s-au inscris in sistem in Capitala, respectiv 4.711,…

- Pana acum, in Timiș s-au inscris copii in 165 de clase din cele 280 cate au fost aprobate in tot județul pentru anul școlar viitor. Prima etapa de inscriere dureaza pana in 26 martie. Cei mai mulți s-au inscris la Școala gimnaziala nr. 7 „Sfanta Maria” din Timișoara. Din prima zi,…

- Parinții din județul Timiș au luat cu asalt unitațile de invațamant ieri, in prima zi de inscrieri in clasa pregatitoare pentru anul școlar urmator. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș anunța ca au fost validate deja cereri de inscriere pentru 13% din locuri. Astfel, in județul nostru au fost…

- S-a dat startul inscrierilor in clasa pregatitoare, incepand de astazi, 8 martie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Timiș, in județul nostru sunt propuse 208 clase pregatitoare, in care pot fi inscriși 6.132 de micuți. Ministerul Educației informeaza ca cererile-tip de inscriere a copiilor…

- Prima etapa rezervata inscrierii in invațamantul primar in anul 2018-2019 a inceput pe 8 martie și se va incheia in data de 26 martie. In acest interval, intre orele 8:00 – 18:00, cererile-tip de inscriere pot fi completate si validate direct la unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea…

- Pe 8 martie 2018, incepe prima etapa a inscrierii copiilor la scoala, in clasa pregatitoare, pentru anul scolar 2018-2019, etapa care se va incheia in 26 martie 2018. Conform metodologiei de inscriere in invatamantul primar, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta…

- Inscrierea in clasa pregatitoare pentru anul scolar urmator va incepe maine, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, sise va face la fel ca in anii precedenti, in doua etape. In prima faza (8-26 martie) trebuie inscrisi atat copiii ai caror parinti opteaza pentru scoala de ...

- Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, se realizeaza pana in 23 martie 2018, conform unei planificari. Este un pas necesar pentru copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada septembrie-decembrie 2018 si ai caror parinti doresc sa-i inscrie in…

- Incepand cu data de 8 martie, parinții iși pot inscrie micutii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019, potrivit calendarului și metodologiei de inscriere publicate recent in Monitorul Oficial.

- Prima faza din calendarul de inscriere a copiilor pentru invatamantul primar va avea loc in perioada 8-26 martie. Este vorba de completarea si depunerea cererilor. Potrivit Ministerului Educatiei, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august…

- Inspectoratele școlare județene au publicat listele cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte. Da click pe link-urile de mai jos pentru a afla care este școala de circumscripție, la care este arondat…

- Amintim ca inscrierea copiilor in clasa pregatitoare incepe in data de 8 martie si se desfasoara pana pe 26 martie. Inscrierea se face direct la scoala pe care parintele si-o doreste pentru copil sau pe formularul online care va fi disponibil pe edu.ro. Vedeti aici calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare…

- Conform calendarul aprobat de Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Prahova a anunțat care este oferta unitaților de invațamant din județ, la clasa pregatitoare, pentru anul școlar 2018 - 2019, dar și circumscripțiile școlare valabile la inscrierile care incep saptamana viitoare.

- Invațamantul primar, din clasa pregatitoare pana intr-a patra, este obligatoriu. Așa ca nu aveți ce face: copilul dumneavoastra trebuie sa pașeasca in clasa zero, deci trebuie sa va agitați... Agitația incepe de acum!

- Prima etapa a inscrierii copiilor la scoala, in clasa pregatitoare, pentru anul scolar 2018-2019, va avea loc in perioada 8-26 martie. Potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei, pe 1 martie, fiecare unitate de invatamant va afisa planul de scolarizare propus, numarul de clase pregatitoare…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie.

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat vineri, 23 februarie, Calendarul inscrierii copiilor in invatamantul primar, pentru anul scolar 2018 2019, care vine cu modificari fata de varianta propusa spre dezbatere in urma cu aproape doua saptamani.Tot calendarul inscrierilor a fost decalat cu trei zile,…

- In atentia parintilor si elevilor din clasa pregatitoare, An scolar 2018-2019 La sfarsitul lunii februarie debuteaza perioada de inscriere a elevilor in clasa pregatitoare. Liceul Teoretic „Nemeth Laszlo”, ii asteapta cu drag pe toti parintii interesati. Invatatoarea de la clasa pregatitoare va fi Balint…

- Metodologia prevede ca sunt obligatoriu inscriși cei care implinesc șase ani pana pe 31 august 2018, inclusiv. Parinții care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii vor putea inscrie in anul școlar 2018-2019 incepand cu 5 martie, depunand cererile fie la școlile alese, fie online,…

- Moment mult asteptat pentru mii de parinti din Romania! In zece zile, vor incepe primele demersuri legate de inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Pe 26 februarie urmeaza sa se afiseze circumscriptiile scolare si planul de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate la fiecare…

- Peste 10 zile, moment mult asteptat pentru mii de parinti: vor incepe primele demersuri legate de inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Astfel, pe 26 februarie urmeaza sa se afiseze circumscriptiile scolare si planul de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate la fiecare…

- INSCRIERI…Ministerul Educatiei Nationale a pus in dezbatere publica metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parintii ai caror copii au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa ii inscrie la clasa pregatitoare. Numarul de locuri disponibile trebuie…

- In vederea consultarii publice, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dar și a consultarii preliminare interinstituționale, Ministerul Educatiei Nationale publica proiectul de ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei…

- In mai puțin de o luna incepe inscrierea in clasa pregatitoare. In Timiș sunt propuse peste 260 de clase pregatitoare, iar Ministerul Educației supune consultarii publice propunerile calendarului de inscriere și metodologia.

- Hotararea le-a fost comunicata parintilor vineri, pe 2 februarie, in cadrul unei intalniri cu persoane din conducerea scolii. Emanuel Gutan, unul dintre parintii prezenti la intalnire, afirma ca li s-a comunicat aceasta decizie ca fiind luata deja. Contactat de catre „Ziarul de Iasi", directorul institutiei,…

