Inscrierea la clasa pregatitoare 2019. "Parintii vor depune o noua cerere", anunta ISMB

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput prima etapa de inscriere a copiilor in invatamantul primar. Parintii pot depune cererea-tip de inscriere fie online fie la secretariatul unitatii de invatamant pana la data de 22 martie.

- In conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 3.181/2019, prima etapa din procesul de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 4 și 22 martie. Parinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali pot completa cererea-tip de inscriere…

- In conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 3.181/2019, prima etapa din procesul de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 4 și 22 martie. Parinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali pot completa cererea-tip de inscriere…

- Conform Ordinului MEN nr. 3.181/2019privind aprobarea calendarului si a metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020, la data de 4 martie 2019 incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, proces care se realizeaza in doua etape, ca si in anii trecuti.…

- Prima etapa din procesul de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar incepe luni si se va incheia in 22 martie, scrie news.ro."Parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali pot completa cererea-tip de inscriere online sau la secretariatul…

- Prima etapa din procesul de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar incepe luni si se va incheia in 22 martie. „Parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali pot completa cererea-tip de inscriere online sau la secretariatul unitatii…

- Incepe, din nou, frenezia parinților care sunt nevoiți sa iși inscrie copiii in invațamantul primar. Inspectoratul Școlar a publicat lista circumscripțiilor școlare, pe site-ul instituției – www.isjarad.ro. Ambele etape de inscriere sunt organizate dupa calendarul aprobat de Ministerul Educației…

- Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia organizeaza joi, 28 februarie 2019, de la ora 1700, Ziua portilor deschise, eveniment care se adreseaza preșcolarilor și parintilor acestora, in vederea inscrierii copiilor in clasa pregatitoare. Aceasta activitate are ca scop familiarizarea preșcolarilor…