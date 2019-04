Inscriere gradinita 2019. Ministerul Educatiei anunta perioada de inscriere si reinscriere in invatamantul prescolar La nivelul fiecarei unitati de invatamant prescolar se vor derula doua etape succesive: - reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2019-2020 - inscrierea copiilor nou-veniti Reinscrierile vor incepe in data de 6 mai, iar inscrierile se vor realiza incepand cu data de 21 mai. Orarul reinscrierilor/inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita, pentru informarea parintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

