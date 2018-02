Înscriere clasa pregătitoare 2018. Calendarul pentru anul şcolar 2018-2019. Ce acte sunt necesare Inscriere clasa pregatitoare 2018: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii copiilor care implinesc 6 ani intre 1 septembrie si 31 decemtrie 2018 inclusiv, isi pot inscrie copiii in clasa pregatitoare NUMAI dupa evaluarea psihosomatica. Daca parintele nu opteaza pentru evaluarea psihosomatica sau in cazul in care copilul nu a fost declarat pregatit pentru scoala, in urma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Parintii care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii pot inscrie in anul scolar 2018-2019, incepand din data de... The post Inscrierea in clasa pregatitoare bate la usa. Ce trebuie sa stie parintii copiilor cu varsta eligibila appeared first on Renasterea banateana .

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- INSCRIERI…Ministerul Educatiei Nationale a pus in dezbatere publica metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parintii ai caror copii au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa ii inscrie la clasa pregatitoare. Numarul de locuri disponibile trebuie…

- In vederea consultarii publice, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dar și a consultarii preliminare interinstituționale, Ministerul Educatiei Nationale publica proiectul de ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei…

- Parintii care au copii de varste eligibile pentru clasa pregatitoare ii pot inscrie in anul scolar 2018-2019, incepand din data de 5 martie, depunand cererile de inscriere fie la scolile alese, fie online, se arata in metodologia publicata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN).

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica metodologia și calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parinții ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv iși pot inscrie copiii la clasa pregatitoare, daca dezvoltarea lor psihosomatica…

- Inscrierea la școala a copiilor se va face pentru anul școlar 2018-2019 in perioada urmatoare. Potrivit calendarului și metodologiei de inscriere puse recent in dezbatere la Ministerul Educației Naționale (MEN), cererile in prima etapa de inscriere se vor depune in perioada 5-23 martie, urmand ca in…

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordin al MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in…

- Inscrierile copiilor in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordinal MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in dezbatere la minister, potrivit…

- Calendarul si metodologia de inscriere a copiilor in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 au fost puse in dezbatere de catre Ministerul Educatiei. Potrivit proiectului, cererile de inscriere se completeaza incepand cu 5 martie, online sau la unitatea de invatamant. „Parinții ai caror copii implinesc…

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica, pe repede inainte, Calendarul de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 2019.Deja parintii ai caror copii trebuie inscrisi la clasa pregatitoare intrasera in panica, intrucat anul trecut acest calendar a fost dat publicitatii mult…

- Depunerea cererilor de inscriere va incepe in 5 martie, conform proiectului calendarului de inscriere. In Timiș, conform proiectului planului de școlarizare pentru anul 2018-2019, elaborat de Inspectoratul Școlar Județean, sunt propuse pentru anul școlar viitor un numar de 262 de clase…

- Hotararea le-a fost comunicata parintilor vineri, pe 2 februarie, in cadrul unei intalniri cu persoane din conducerea scolii. Emanuel Gutan, unul dintre parintii prezenti la intalnire, afirma ca li s-a comunicat aceasta decizie ca fiind luata deja. Contactat de catre „Ziarul de Iasi", directorul institutiei,…

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC , care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…

- Ministerul Educației a publicat, joi, proiectul de metodologie și propunerea de calendar pentru inscrierea in invațamantul primar in anul școlar 2018 - 2019. Prevederile sunt asemanatoare cu cele valabile in 2017 și este puțin probabil ca regulamentul sa mai sufere modificari importante. Eventualele…

- Ce trebuie sa faca parinții cand copiii lor au examene? Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, spune clar: sa gaseasca un echilibru intre exigența și permisivitate, adica sa știe cand sa-i impinga de la spate sa invețe și cand sa-i lase in pace. Totodata, este foarte important ca parinții sa-și…

- Clopoțelul va suna pentru prima data în anul școlar 2018 – 2019 pe data de 10 septembrie. Calendarul școlar a fost anunțat astazi, dupa ce s-a ajuns la un acord cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu confederațiile patronale, dar și cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor…

- "In scoli sunt multe lucruri care nu se respecta si nu se actioneaza. In unitatile scolare exista o stare de delasare inadmisibila. Sunt profesori care trec pe holurile scolilor si vad elevii care se injura, se imbrancesc si nu au niciun fel de reactie, sa ii intrebe pe copii cine sunt, de la ce clasa,…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Cazul elevului Mustafa, de 14 ani, elev in clasa a V-a la Școala 28, a revoltat un oraș intreg. Vorbim aici de un copil cu comportament violent, care a fost batut de trei mame pe holul instituției. Atitudinea femeilor este de condamnat chiar de conducerea instituției, iar poliția a și deschis un…

- Un elev de clasa a V a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul scolii. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i au trimis o mamei baiatului. Femeile au atacat o si pe sora mai mare a baiatului, dupa ce aceasta a incercat…

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul scolii. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai mare a baiatului, dupa ce aceasta a incercat…

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul Școlii nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai…

- Costul mediu lunar de intreținere pentru copiii care frecventeaza creșele din municipiul Alba Iulia, in anul 2018, va scadea cu aproximativ 170 de lei fața de anul trecut. Consilierii locali vor vota, in ședința de marți, 30 ianuarie, aprobarea costului mediu lunar de intreținere și a contribuției parinților…

- Peste 300 de elevi dintr-o unitate de invațamant din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica. Vacanța prelungita pentru…

- La sfarsitul lunii ianuarie, parinții elevilor din clasele V-VIII de la Școala cu clasele I-VIII din Micești, au aflat ca Inspectoratul Școlar are in vedere desfiintarea claselor de gimnaziu, incepand din anul scolar viitor și mutarea elevilor la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. La sfarsitul…

- Politistii din Braila au declansat o ancheta dupa ce un adolescent de 17 ani, elev al Colegiului National Nicolae Balcescu din Braila, a fost batut marti de cinci tineri, care nu sunt elevi ai acestei scoli si care au intrat in unitatea de invatamant in timp ce paznicul s-ar fi aflat la o alta intrare…

- Trei cazuri de scarlatina s-au inregistrat in ultimele zile la Școala nr. 9 din Focșani, la clasa a 3-a B, doi copii bolnavi fiind internați la Spitalul Județean iar al 3-lea la domiciliu. Directoarea Școlii nr. 9, Maria Patrașcu, a confirmat ca a fost informata de invațatoarea de la clasa despre primul…

- La Școala Speciala „Sfantul Mina“ din Craiova, focarul de hepatita nu s-a stins. Parinții spun ca a aparut un nou caz dupa cele de luni. Ingrijorarile cresc pentru ca nu mai pot sa-și țina copiii acasa. Aceștia spun ca au ...

- Cuplul californian, care si-a tinut captivi cei 13 copii, a fost acuzat de tortura si abuz, incluzand abuz fizic, infometare si legarea cu lanturi. Procurorul Mike Hestrin a descris cazul ca fiind unul de "depravare umana", infomeaza site-urile posturilor CNN si France24.

- Scriam intr-o postare pe facebook ca, pe vremea cand eram la școala, nu prea am avut rolul de prințesa, regina și așa mai departe. Pe atunci, eram sigura ca problema era in parul scurt pe care-l aveam. Dupa ce mi-am scris gandurile pe facebook, am observat ca persoanele care ma urmaresc vorbesc despre…

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Coaliția pentru Familie reacționeaza la cazul pedofilului polițist, intens dezbatut in ultimele zile, și face apel la autoritați sa intervina pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri asupra copiilor. Coaliția amintește ca ignorarea valorilor creștine, cum s-a vazut și in cazul referendumului…

- Potrivit unui ordin al ministrului Liviu Pop, elevilor le va fi interzis sa aiba telefoanele mobile la ore, insa nu vor mai putea fi dați afara din clasa. Noul ordin de ministru pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar…

- Pe cat de frustranta este aceasta problema, parintii trebuie sa fie constienti ca este nevoie sa se ocupe de ea cat de curand posibil. Pentru ca este crucial ca un copil de scoala sa doarma suficient si sa fie bine odihnit. Toti copiii, indiferent de varsta, au nevoie de somn si de odihna,…

- La fel ca in povești, Moș Craciun s-a pregatit, mai multe zile și nopți, cu daruri serioase – aproape 1.000 de pachete – pentru toți copiii din Afumați. Și, pentru ca i-a fost foarte greu sa se descurce de unul singur, a dorit o echipa consistenta de ajutoare, formata din angajați ai Primariei localitații…

- UBB: Parintii care muncesc in strainatate nu-si abandoneaza copiii Specialistii Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca recomanda autoritatilor derularea unor campanii prin care sa sensibilizeze opinia publica si sa constientizeze faptul ca parintii care pleaca sa munceasca in strainatate nu…

- Viața parinților copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) inscriși in invațamantul de masa se complica, din cauza lipsei de logica in luarea unor decizii. In acest an, copiii au primit banii pentru masa doar pe luna septembrie, cu toate ca Legea educației le garanteaza dreptul la acest ajutor.…

- Fetița Oanei Roman, ședința foto spectaculoasa inainte de Craciun. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini unice cu familia ei. Izabela a cucerit internetul cu zambetul ei. Izabela a crescut și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Dovada sta in cea mai recenta ședința foto realizata…

- Scopul raportului de cercetare „De ce lovim copiii?” este de a oferi o cheie de interpretare cu privire la incidenta comportamentelor violente asupra copiilor. Analiza se concentreaza pe atitudini fata de violenta si ofera o perspectiva clara asupra factorilor declansatori care duc la violenta parintilor…

- Masura fara precedent in cazul unui elev din Romania. Unul dintre adolescentii implicati in incidentul reprobabil produs recent intr-o sala de clasa din Poroschia, judetul Teleorman, a fost retinut pentru 24 de ore. Baiatul are 16 ani si invata in clasa a 8-a la unitatea de invatamant la care cadrul…

- Care este secretul creșterii copiilor? Aceasta nu este o intrebare ușoara. Probabil ca știi niște parinți care iși cresc bine copiii. Insa ce fac? Ce tehnici folosesc? Se pare ca exista cateva reguli importante pe care parinții buni le folosesc in creșterea copiilor. Iata despre ce este vorba! Sfaturi…

- Cazul celor doi copii romani care au fost abandonați intr-o parcare din Borgo San Giacomo, langa Bresciano, Italia, a șocat intreaga Europa. Inainte sa fie abandonați, copiii au fost drogați!

- Doi baieți din China au calatorit 80 de kilometri sub un autobuz, in speranța ca vor ajunge la parinții lor, care locuiesc in provincia Guangdong. Cazul a adus in atenție situația copiilor lasați in urma de parinții care migreaza din sate spre marile orașe, in cautarea unui loc de munca. Copiii au…

- Aproximativ 50 de elevi de la Colegiul “Mihai Viteazu” Ineu acuza dureri de burta, varsaturi si diaree, iar autoritatile de sanatate publica au inceput, joi, o ancheta, pentru a stabili cauzele imbolnavirilor.

- "Astazi, am stat de vorba cu doamna director și mi-a spus ca in Piatra Fantanele s-a intrat in normalitate și ca a stat de vorba cu parinții din Tiha Bargaului și ca se instaleaza normalitatea in intreaga școala", a spus șefa Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Bistrița-Nasaud. Tot de luni,…