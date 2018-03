ÎNSCRIERE CLASA 0. Tot ce trebuie să ştii despre înscrierea în CLASA PREGĂTITOARE 2018 INSCRIERE CLASA 0. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscriși daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. INSCRIERE CLASA 0. Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

