Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui republican Donald Trump a anuntat luni ca a finalizat o controversata revizuire a unei legi federale din 1973 care protejeaza numeroase specii de plante si animale amenintate pe teritoriul SUA, si care a permis salvarea de la extinctie a vulturului plesuv, lupului sau ursului…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune tarife de 10% pentru importuri de produse chinezesti in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand de la 1 septembrie, in timp ce discutiile pentru relaxarea tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii continua, transmite Reuters

- SUA au confirmat miercuri ca nu vor furniza avioane F-35 Turciei din cauza achizitionarii de catre aceasta tara de rachete rusesti S-400 care, potrivit Washingtonului, "vor servi la descoperirea" unor secrete tehnologice ale acestui tip de avion american, relateaza AFP. Washingtonul va continua…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocand atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din randul minoritatilor, informeaza AFP si Reuters. Textul motiunii,…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca Uniunea Europeana a depasit masura dand in judecata companii de tehnologie americane precum Facebook si Google, divizie a grupului Alphabet, afirmand ca actiunile legale impotriva companiilor respective ar trebui sa fie de competenta Staatelor…

- Presedintele american Donald Trump va discuta in vizita sa in Marea Britanie cu premierul Theresa May despre Brexit si ii va sugera ca succesorul ei ar trebui sa interzica Huawei sa participe la retelele 5G, conform Reuters citata de news.roTrump si sotia sa Melania vor participa la mai multe…

- Presedintele american Donald Trump va participa la un dineu la Palatul Buckingham cu regina Elisabeta a II-a si va avea o intalnire cu premierul in exercitiu Theresa May, in cursul vizitei sale de stat in Marea Britanie care va avea loc luna viitoare, a anuntat vineri casa regala britanica, transmite…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…