- Foreign Office, ministerul britanic de externe, l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Iranului la Londra, Mohsen Omidzamani, dupa ce autoritatile iraniene au sechestrat un petrolier care naviga sub pavilion britanic in stramtoarea Ormuz, informeaza agentia de stiri Press Association (PA). Convocarea…

- "Ramanem profund ingrijorati de actiunile inacceptabile ale Iranului, care constituie o provocare clara a libertatii navigatiei internationale. Am sfatuit navele britanice sa ramana in afara zonei pentru o perioada provizorie", a declarat un purtator de cuvant al guvernului britanic intr-un comunicat…

- Nava a fost arestata de forta navala a Gardienilor Revolutiei pentru "nerespectarea codului maritim international", la cererea "Autoritatii portuare si maritime din provincia Hormozgan", indica un comunicat al Sepahnews, site-ul de internet al Gardienilor Revolutiei. Stena Impero "a fost dus…

- 'Iranul este inca la cel putin un an de a dezvolta o bomba nucleara', le-a spus Hunt jurnalistilor prezenti la Bruxelles. In opinia ministrului britanic, exista inca 'o mica fereastra (de oportunitate) pentru mentinerea in viata a acordului, 'chiar daca 'aceasta se inchide intr-o oarecare masura'.…

- Capitanul si secundul petrolierului iranian Grace 1, imobilizat in urma cu o saptamana in Gibraltar, au fost arestati joi de politia acestui teritoriu britanic, care-i suspecteaza de incalcarea sanctiunilor impuse Siriei, a anuntat politia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceste arestari intervin…

- Capitanul petrolierului iranian Grace 1 sechestrat cu o saptamana in urma de autoritatile din Gibraltar si ofiterul sau secund au fost arestati joi de politia teritoriului britanic, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste arestari intervin intr-un…

- Ambarcatiunile s-au retras insa dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio, potrivit informatiilor furnizate de doi oficiali ai apararii din SUA, sub protectia anonimatului. In opinia acestora, a fost vorba de o hartuire si de o incercare de a ingreuna trecerea navei prin stramtoare.Petrolierul…

- Cinci ambarcatiuni despre care se crede ca ar apartine Garzilor Revolutionare iraniene s-au apropiat miercuri de un petrolier britanic in Golful Persic si i-au cerut sa se opreasca in apele iraniene din apropiere. Navele s-au retras, insa, dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio,…