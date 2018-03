Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Lavinia Petrea este insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau. Prezentatoarea de la Pro TV se afla in cea de-a cincea luna de sarcina. Lavinia Petrea, prezentatoarea de la matinalul Pro TV , este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane din țara noastra. Vedeta…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Marinescu, a facut dezvaluiri despre perioada in care a fost insarcinata și a luat foarte multe kilograme in greutate. Andreea Marinescu, care s-a casatorit a doua oara , este o cunoscuta prezentatoare de știri de la Pro TV. Andreea Marinescu, care anul trecu a…

- Taur Inca de la inceputul lunii, iti vei seta noi obiective profesionale, care te vor ajuta sa iei cele mai bune decizii. Norocul tau este ca ai pe cineva alaturi care te ghideaza si iti spune incotro sa te indrepti, iar tu o faci pentru ca ai incredere. E posibil sa primesti o suma importanta…

- Nicoleta Nuca a facut dezvaluiri, dupa ce s-a spus ca are un nou iubit, mai mult, ar fi insarcinata. Vedeta a vorbit in premiera despre iubitul ei și a mai anunțat de ce si-au tinut relatia la secret. „E foarte bine. Sunt foarte multumita de aceasta relatie, atat o sa spun, chiar sunt foarte multumita.…

- Cum lui Mihaita nu poti sa-i iei nici boii de la bicicleta, ca asa e legea - ramane premare chiar si dat afara din partid, si cum lui Jakob Ban nici sa vrei nu mai ai ce sa-i iei, a ramas Habarnagiu, care urma sa piarda totul pentru toti: si functia de vice, dar si pe cea de contilier, odata cu excluderea…

- Legendarul actor Burt Reynolds, cunoscut pentru rolurile sale din filme cu mare lipici la public precum „Boogie Nights”, „Smokey” sau „Gunsmoke”, a ajuns de nerecunoscut la cei 82 de ani ai sai. S-a bucurat de o cariera incununata cu succes, insa problemele de sanatate nu i-au dat pace. In 2010, la…

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, unde a avut loc un nou termen din dosarul in care fostul ministru al Turismului este cercetat pentru fapte penale privind finantarea campaniei din 2009, ca Udrea nu se sustrage procedurilor judiciare."Elena…

- HOROSCOP BERBEC Nu esti in apele tale, dar ai norocul de a chema alaturi de tine oameni care iti inspira incredere si te ajuta sa tii sub control emotiile negative. Alege compania oamenilor maturi, a celor cu multa experienta de viata si asculta sfaturile lor, pentru ca ei iti transmit solutii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus, dupa ce a fost achitat de Inalta Curte si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, ca i s-a facut dreptate si ca increderea sa “in sistemul de justitiei s-a…

- Nici nvremea extrema din aceasta saptamana nu le-a putut opri pe britanice din petrecut. Cateva tinere din Birmingham, Leeds si Newcastle au infruntat temperaturi de inghet pentru a petrece in cluburi la final de saptamana. Unele dintre ele au recurs la tot…

- Dezvaluiri șocante despre familia elevei de clasa a 8-a care se pregatește sa nasca! Surorile fetei gravide sunt speriate de moarte pentru copila, dar și pentru mama lor! Eleva din clasa a 8-a e gravida, la 14 ani, cu un barbat de 20 de ani, iar mama ei ar fi sechestrata!

- Craiova s-a alaturat ieri campaniei nationale „Romania se ridica in picioare pentru asistența sociala“. Aula „Mihai I“ a Universitații din Craiova, unde s-a desfasurat evenimentul, a fost ieri arhiplina. Reprezentanti ai mediului academic, ai primariilor, oficialitati, studenti, precum si reprezentanți…

- Babele de martie sunt asociate în folclorul românesc cu legenda Babei Dochia. Conform traditiei, primele noua zile ale lui martie sunt considerate babe, iar alegerea uneia dintre ele îti poate oferi indicii pretioase ale viitorului care te asteapta…

- Misty, prima apariție in public dupa ce a nascut. Artista și iubitul ei , Keo, au mers impreuna la cumparaturi și au ales caruciorul micuței lor. Fostul iubit al Andreei Balan a filmat intregul moment și a facut totul public. Misty și Keo au ales cel mai bun carucior pentru micuța Aria, care s-a nascut…

- Iulia Albu este gravida? Asta se intreaba toata lumea dupa ce vedeta tv s-a dat de gol atunci cand a vazut-o pe Laura Cosoi și i-a comentat cea mai recenta apariție in public, in cadrul rubricii pe care o are la Kanal D. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu inteleg care este rolul cerceilor. Niciodata…

- Fiecare persoana are, la un moment dat, o perioada in care are nevoie de un energizant care sa il puna din nou in miscare. Pentru aceasta, exista diferita remedii acre ne ajuta sa devenim mai energici si mai activi.

- Un locuitor al raionului Cahul va face 16 ani de inchisoare pentru violul fiicei sale minore. Potrivit procurorilor, incepand cu anul 2016, barbatul a manifestat un comportament agresiv fata de fiica sa, nu-i permitea frecventarea liceului si o limita in comunicarea cu mama sa, care se afla de mai multi…

- Elena Udrea (44 de ani) a anuntat, sambata, la Antena 3, ca se afla in Costa Rica, unde a mers pentru a vizita niste prieteni si de unde intentioneaza sa mearga in Grecia. Udrea a anuntat ca este insarcinata cu gemeni si ca va avea doi baieti.

- Adelina și Cristi Chivu au doua fetițe superbe, iar relația dintre cele doua demonstreaza din plin ca sunt surori – se ințeleg perfect și sunt de nedesparțit. Adelina și fostul fotbalist Cristi Chivu sunt casatoriți de peste noua ani , iar mariajul lor este unul dintre cele mai solide din lumea showbiz-ului…

- Cu toate cele șapte echipe ramase in cursa, cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show va aduce in seara aceasta la suprafața și partea mai puțin ușoara a competiției. Fiecare dintre vedete se va confrunta cu refuzurile localnicilor, cu barierele de limbaj și cu neputința de a se descurca pe…

- Iți place Casinoul? Ți-ai dorit vreodata sa caștigi indiferent daca ai noroc sau nu? Casinoul Casa Pariurilor are o surpriza imensa pentru tine! Am adus „ACASA" cele mai populare 25 de sloturi și vrem sa sarbatorim acest moment printr-o promoție cum nu a mai existat. Indiferent daca ai noroc sau nu,…

- Mesajul dur transmis de Oana Roman pe contul de socializare. Vedeta și-a exprimat supararea cu privire la rautatea oamenilor, de cele mai multe ori incompetenti. Vedeta crede ca „daca nu barfesti si nu-ti faci loc calcand pe altii in picioare, practic ai sanse infime sa te descurci”. „Stiu ca nu va…

- Urmarește topul zodiilor de la cele care au cel mai mult noroc, la cele care au mereu ghinion in viața. Afla cam pe ce loc se situeaza zodia ta. Leul e mereu in topul zodiilor norocoase, fericite, indraznețe și intreprinzatoare. Dar nu este el mereu pe primul loc. Iata ce spun astrologii! Fecioara,…

- Pâna acum, Laura a avut parte de o sarcina usoara si nu a luat deloc în greutate. "Nici nu m-am îngrasat, nici macar un kilogram, desi sunt în 5 luni însarcinata.

- Deoarece face furori cu colecția ei de rochii din pene de paun, designerul albaiulian Ioana Șuteu – invitata sa participe la Dubai, la cel mai mare festival de moda din lume • La Carolina Fashion Kids, ea a adus primavara in sufletul spectatorilor prin naturalețe, farmec și culoare La finele saptamanii…

- E ancheta la IPJ Buzau, dupa ce un tanar din Cernatești acuza ca a fost batut in secția de poliție de catre șeful de post. Polițiștii fac verificari cu privire la cele relatate de tanar, insa din inregistrare reiese clar violența limbajului folosit de persoana presupusa a fi șeful de post. „Ba, p***,…

- Florin Salam, incantat peste masura ca Roxana Dobre este, din nou, insarcinata și ca, aproape sigur, ii va darui un baiețel, ii face frumoasei sale partenere de viața toate poftele. Care, spun sursele noastre, nu sunt deloc puține, acum ca Roxana este insarcinata...

- In ultimii ani s-a demonstrat ca obiceiurile sedentare conduc la obezitate si la un risc mai mare de boli cardiovasculare si diabet, insa o echipa internationala de cercetatori a constatat ca a sta in picioare timp de sase ore contribuie la scaderea in greutate, relateaza EFE. Concluziile…

- Este, fara indoiala, una dintre cele mai frumoase fiice de vedeta de la Hollywood. De vedete, de fapt, avand in vedere ca puștoaica superba are doi parinți faimoși, pe Reese Witherspoon și pe Ryan Phillippe. Ava Phillippe Ava Phillippe Și cum era normal, aceasta adolescenta VIP, pe numele ei Ava Phillippe…

- Aactrita Reese Witherspoon apare cu trei picioare, pe coperta celebrei reviste Vanity Fair. Intr-o alta fotografie, stearsa intre timp de pe site-ul oficial al revistei, Oprah Winfrey are trei maini, anunta BBC.

- Un accident rutier care putea avea urmari tragice s-a petrecut ieri dupa-amiaza la intrare in Reșița, aproape de restaurantul Casa Banațeana. O mașina s-a rasturnat in raul Barzava și doar o minune a facut ca cele doua persoane din interior sa scape cu viața. Un accident rutier s-a produs vineri, in…

- O familie din localitatea Gura Idrici, comuna Rosiesti, trece prin cea mai teribila drama posibila: fiica lor de 19 ani, studenta la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Iasi, Iuliana Valeria, a decedat intr-un spital din Bucuresti.

- O tanara din Iasi, insarcinata in 31 de saptamani, a ajuns, joi seara, la spital, dupa ce a fost batuta crunt, iar din cauza loviturilor ea a nascut cu 2 luni mai devreme. Principalul suspect este sotul femeii, Politia urmand sa afle cu exactitate ce s-a intamplat.

- Insarcinata in șase luni, Ducesa de Cambridge este intr-o forma fizica foarte buna și asta o demonstreaza cu fiecare apariție publica. Este apreciata pentru outfiturile alese cu stil, iar in cele noi mai fotografii Kate Middleton este de-a dreptul ravașitoare. Kate a purtat albastru din cap pana in…

- Steliano Filip a surprins in cantonament cu noul sau tatuaj pe care și l-a facut pe coapse. Venind dupa o perioada grea, fundașul și-a tatuat mesajul "Stay Strong". Detalii AICI! Pentru a-i ridica moralul și mai mult, Gazeta și-a imaginat alte 13 posibile tatuaje pe care fundașul și le-ar putea face!…

- Doi tineri australieni si-au vazut moartea cu ochii dupa ce au fost luati de curent in Oceanul Pacific. Norocul lor a fost ca salvamarii testau in aceeasi zona o drona pe care o vor folosi pentru inotatorii aflati in pericol. Dispozitivul este dotata cu o pluta care se umfla in momentul contactului…

- Vedeta in varsta de 35 de ani a inceput anul intr-un mod cum nu se poate mai placut, insarcinata fiind cu primul sau copil. In ultima vreme actriței Kirsten Dunst ii merge foarte bine pe plan personal, mai mult, chiar era dispusa sa puna o pauza carierei tocmai pentru ca iși dorea foarte mult sa-și…

- Parcurg tot felul de analize care ne arata cum Liviu Dragnea iși duce ultimele zile de lider maxim PSD și romanul nu știe inca daca ar trebui sa bea o oranjada cu prietenii sau sa-și bata nevasta dupa o votca bauta la necaz.

- Președintele Klaus Iohannis, la prima sedinta a plenului CSM din 2018, a facut o serie de afirmații ce au avut ecou in presa și nu numai. Avocatul Lucian Bolcaș a comentat subiectul pentru DC News.

- Acum este insarcinata in șase luni și este fericita alaturi de iubitul sau, jucatorul de baschetbal Tristan Thompson, cei doi urmand sa devina parinți pentru prima oara in primavara. Are 33 de ani și in sfarșit pare sa-și fi gasit fericirea alaturi de un barbat, dar și impacarea cu propriul corp. Acum…

- Boboteaza este o sarbatoare crestina, sarbatorita in fiecare an pe data de 6 ianuarie. Boboteaza se mai numeste si Botezul Domnului si exista cateva traditii ce trebuiesc respectate in acesta zi sfanta.

- Plantele medicinale sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii organismului si de obicei, acestea se consuma sub forma de infuziile preparate astfel: la 200 ml apa clocotita se pune o lingurita de plante matuntata si se acopera pentru 10 minute. Se beau 2 cani de ceai pe zi.