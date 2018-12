Stiri pe aceeasi tema

- In primele noua luni ale anului trecut, turistii straini sositi in Romania au cheltuit 4,68 miliarde de lei (1 miliard de euro). In trimestrul al treilea al acestui an, numarul total de nerezidenti cazati in unitatile de cazare turistica a fost de 938.300 (960.500 in trimestrul al treilea din 2017),…

- Cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat in Uniunea Europeana 28,2% din PIB in anul 2016, Romania fiind pe ultimul loc in UE la acest indicator, cu doar 14,6% din PIB, in comparatie cu peste o treime din PIB in Franta, Finlanda si Danemarca, arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in zona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana in trimestrul al treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai puternice ritmuri de crestere fiind Malta (3,6%) si Romania (1,9%), arata datele preliminare publicate vineri de Eurostat…

- Vanzarile Sphera Franchise Group au crescut cu 23,4% in primele noua luni, la peste 551 milioane lei, pe fondul performanței din trimestrul trei Evenimente cheie: - Rata de creștere a vanzarilor din trimestrul trei a fost susținuta de performanța de doua cifre la vanzarile comparabile (“like-for-like”)…

- Romania a stagnat, in trimestrul al treilea al acestui an, in topul suferintei la pompa, astfel ca suntem aproape la egalitate cu China cand vine vorba de cat de tare ne arde pretul benzinei la buzunare, potrivit ziare.com.Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului…

- Ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor auto din Romania a ajuns, in primele opt luni ale anului, la 2,6 , in crestere semnificativa fata de aceeasi perioada din 2017, iar numarul acestora se ridica la 2.635 de unitati, cu 73,3 mai mult decat in intervalul de referinta, reiese din datele…

- Numarul de turisti nerezidenti cazati in primul semestru al anului in curs in structurile de cazare turistica colective din Romania s-a ridicat la 1,273 milioane, iar cheltuielile acestora s-au situat la un total de a 3,068 miliarde de lei, principalul motiv al sejurului petrecut in tara noastra constituindu-l…

- In semestrul I, numarul de turisti straini cazati in structurile de cazare colective a fost de 1,27 milioane, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la 3,06 miliarde de lei, rezultand o medie de 2.409 lei/persoana, arata datele comunicate luni de Institutul Național de Statistica - INS,…