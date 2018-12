INS: Turistii straini sositi in Romania au cheltuit 5,236 miliarde lei, in primele 9 luni din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul turistilor straini sositi in primele noua luni, in Romania, a fost de 2,21 milioane, iar acestia au cheltuit 5,24 miliarde lei (1,12 miliarde de euro), cu 12% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

