INS: Sporul natural rămâne negativ în martie 2019 Potrivit sursei citate, in perioada analizata numarul nascutilor-vii a fost mai mic cu 1.126, iar numarul persoanelor care au decedat a scazut cu 2.350. Totodata, numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 12 mai mare in luna martie 2019, decat cel inregistrat in luna martie a anul trecut. La nivel general, sporul natural a fost negativ atat in luna martie 2019 (-10.330 de persoane), cat si in luna martie 2018 (-11.554 de persoane). In martie 2019, s-au inregistrat cu 45 de casatorii mai multe in comparatie cu luna similara din anul anterior, in timp ce, prin hotarari judecatoresti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

