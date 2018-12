INS: Se aşteaptă creşteri de preţuri în ianuarie şi februarie Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii unui fenomen, care nu trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii unui indicator statistic. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului si procentajul celor care au indicat varianta negativa. In activitatea de constructii, managerii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o scadere a volumului productiei (sold conjunctural -29%). Managerii estimeaza, de asemenea, o scadere a numarului de salariati (sold conjunctural… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

