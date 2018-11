Stiri pe aceeasi tema

- In primele noua luni ale anului trecut, deficitul contului curent a fost de 4,779 miliarde euro, arata datele BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul…

- Ansamblul Artistic Profesionist "Muresul" din Targu Mures a anuntat pregatirea, in premiera, a unui spectacol de dansuri populare din toate regiunile tarii, care au fost reunite in anul 1918, pentru marcarea Centenarului Unirii. "Avem pregatite dansuri din Oltenia, Muntenia, Transilvania; Moldova, iar…

- Exista 1,743 milioane de persoane in Romania care nu sunt salariati, ci desfasoara o activitate independentǎ, fie in calitate de lucrǎtor pe cont propriu (1,651 milioane persoane), fie de patron (92 mii persoane). Cei mai multi spun ca au ajuns in aceasta situatie din cauza ca nu au gasit unde sa se…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 416 milioane de euro, in crestere cu 11,6% fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In schimb, valoarea exporturilor de carne si…

- Salariile din Romania au crescut in medie cu 14%, anul trecut. In timp ce pentru bugetari majorarile au sarit de 20%, pentru angajații la privat au fost cu puțin peste 6%. Datele vin de la Institutul Național de Statistică (INS). Inflația de peste 5%, din acest an a topit deja o parte…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 783,1 milioane de euro in primul semestru din acest am, iar valoarea exporturilor a fost de aproape zece ori mai mica, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor de legume si fructe s-a cifrat la numai 78,6…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), scrie News.ro.La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta…