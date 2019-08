INS: Sacrificările şi greutatea în carcasă, în creştere la ovine şi caprine, în iunie. Scăderi la bovine, porcine şi la păsări Raportat la aceeasi luna din 2018, numarul sacrificarilor a crescut la bovine, la ovine si caprine si la pasari si a scazut la porcine, iar greutatea in carcasa a crescut la porcine, la ovine si caprine si la pasari si a scazut la bovine.



Potrivit statisticii, in iunie 2019, raportat la luna precedenta, sacrificarile au crescut la ovine si caprine cu 18,6%, in timp ce la bovine au scazut cu 8,5%, la porcine cu 8,4% si la pasari cu 7,1%.



In ceea ce priveste greutatea in carcasa, conform datelor INS, in intervalul de referinta, in cazul ovinelor si caprinelor a fost inregistrata…

Sursa articol: dcnews.ro

