- Romania a exportat energie electrica in valoare de 210,6 milioane euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea importurilor a fost de 120,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica informeaza Agerpres. Valoarea exporturilor a scazut in perioada…

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 848,6 milioane euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 387,2 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Romania a exportat animale vii in suma de 349 milioane de euro, in primele 11 luni din 2018, in scadere cu 11,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,5%, la…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit agerpres.ro.