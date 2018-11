INS: Romania a consemnat o crestere economica de 4,2%, la 9 luni

Cresterea economica inregistrata de Romania in primele noua luni ale anului in curs a fost de 4,2%, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017, iar fata de trimestrul al doilea din 2018 Produsul Intern Brut in trimestrul III a fost, in termeni reali, mai mare cu 1,9%, potrivit datelor "semnal" ale Institutului National de Statistica, date miercuri publicitatii.



Raportat la acelasi trimestru din 2017, PIB in trimestrul III din 2018 a inregistrat o crestere cu 4,3% pe seria bruta si cu 4,1% pe seria ajustata sezonier.



"Seria…