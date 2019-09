INS: Rata şomajului s-a situat în România la 3,8%, în luna august Rata somajului a inregistrat o scadere de 0,1% in Romania, in august fata de luna anterioara, pana la 3,8%, iar peste trei sferturi dintre persoanele fara loc de munca erau din categoria de varsta 25-74 de ani, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, numarul somerilor in varsta de 15-74 ani, estimat pentru luna august a anului 2019, a fost de 343.000 de persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (352.000 de persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (367.000 de persoane). Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in luna iulie 2019, fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 2.242 persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, ieri, AGERPRES. In luna iulie…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2018 cu 125.500 de persoane, ritm crescut fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2019, Romania avea 19,4 milioane de locuitori.

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 23,3% in luna iunie 2019, comparativ cu iunie 2018, acesta fiind cel mai mare ritm anual de crestere a lucrarilor de constructii inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ,…

- Rata locurilor de munca vacante a fost in trimestrul II din 2019 de 1,11%, in scadere cu 0,07 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, numarul locurilor de munca vacante fiind de 55.000, cu 3.200 locuri de munca vacante mai mic, conform datelor publicate luni de Institutul National de Statistica,…

- Numarul sosirilor turistilor straini in primul semestru s-a situat la 1,2 milioane, in scadere cu 5,3- fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor de la Institutul National de Statistica. Cea mai mare scadere a numarului de turisti straini dintre judetele care atrag cei mai multi vizitatori…

- Romania a inregistrat 5 milioane de turiști in primele șase luni ale acestui an, cu 4,4% mai puțin fața de anul trecut, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS) și citate de Agerpres . Deși in luna iunie sosirile au crescut cu 8,3%, datele INS arata ca locurile de cazare…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au scazut cu 4,4% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 5,035 milioane, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. In luna iunie, sosirile au crescut insa cu…

- Rata somajului a scazut in mai la 3,9%, date ajustate sezonier, cu 0,1 puncte procentuale (p.p.) mai putin fata de luna precedenta, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).In aprilie, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost 4%, date ajustate sezonier,…