- Cresterea salariilor in Marea Britanie a ramas solida, peste asteptari, in perioada mai - iulie 2019, in timp ce rata somajului s-a situat la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters, potrivit Agerpres.Castigurile…

- Rata somajului din luna iulie 2019 a urcat la 3.9% (în creștere cu 0,1 puncte procentuale fața de cea din iunie), potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. Rata somajului la barbati a fost cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât la femei, șomajul afectând…

- Rata locurilor de munca vacante a fost in trimestrul II din 2019 de 1,11%, in scadere cu 0,07 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, numarul locurilor de munca vacante fiind de 55.000, cu 3.200 locuri de munca vacante mai mic, conform datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.…

- Cheltuielile privind protectia sociala au crescut cu 10,2% in anul 2017 fata de anul precedent, ajungand la 123,181 miliarde de lei, insa ponderea acestor cheltuieli in Produsul intern brut a scazut cu 0,3 puncte procentuale, la 14,4%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.…

- Rata somajului în luna mai 2019 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fața de cea înregistrata în luna precedenta (4,0%), au transmis luni reprezentanții Institutului Național de Statistica. Rata somajului la barbati a fost cu 0,9 puncte procentuale mai mare decât la femei. În…