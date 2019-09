INS: Producţia industrială a scăzut cu 0,9% pe serie brută în primele şapte luni din 2019 Scaderea productiei industriale ca serie bruta a fost determinata de declinul inregistrat in cele trei sectoare industriale: industria extractiva (-1,5%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-1,1%) si industria prelucratoare (-0,8%). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, evolutia productiei industriale a fost cauzata de scaderile inregistrate de industria extractiva (-1,5%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-1,2%) si industria prelucratoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

