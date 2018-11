Stiri pe aceeasi tema

- Preturile locuintelor vor ramane stabile pana la sfarsitul acestui an in Bucuresti si in restul tarii, cresterile sau scaderile nefiind mai mari de cateva procente, este de parere Daniel Tudor, CEO si fondator The Concept Real Estate Advisers.

- In luna august 2018, comparativ cu luna august 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 5,9%, potrivit datelor transmise marti de Institutul National de Statistica (INS). In luna august 2018, comparativ cu luna august 2017, preturile…

- Noua forma a Codului Silvic, publicata recent, prevede ca ocoalele silvice vor pune la dispoziția cetațenilor și primariilor, pe baza cererilor, necesarul de lemn de foc, avand prioritate oamenii, școlile și gradinițele. La randul lor, cei care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna iulie 2018, comparativ cu luna iunie 2018, un avans de 0,3% in Uniunea Europeana si unul de 0,4% zona euro, in timp ce in Romania au scazut cu 0,4%, acesta

- In luna iulie 2018, comparativ cu luna iulie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 6%, arata datele Institutului National de Statistica. Evolutia s-a datorat cresterii cu 5,6% a preturilor pe piata interna si cu 6,6% a celor pe pentru…

