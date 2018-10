Stiri pe aceeasi tema

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere moderata a activitatii si a numarului de angajati in constructii, pana in decembrie, dar si o crestere moderata a preturilor, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), conform news.ro.Soldul conjunctural…

- In cadrul anchetei de conjunctura din luna septembrie 2018, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, creștere moderata a volumului productiei (sold conjunctural +11%), informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Pentru activitatea…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a activitatii, dar si a preturilor, in comertul cu amanuntul pana in noiembrie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii…

- Managerii transmit ca e posibil sa faca angajari in perioada urmatoare Managerii din industrie, constructii, comert si servicii anticipeaza ca in aceasta toamna vor mari preturile, pe fondul unor activitati in dezvoltare, si vor mentine sau chiar vor mari numarul de salariati, arata rezultatele unui…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o relativa stabilitate a numarului de angajati in industrie, constructii si servicii pana in luna octombrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In industria prelucratoare, managerii preconizeaza, pentru…

- In cadrul anchetei de conjunctura din luna august 2018, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, relativa stabilitate a volumului productiei (sold conjunctural +5%), informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Pentru activitatea de…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o relativa stabilitate a numarului de salariati in industrie, constructii si servicii pana in luna octombrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii…

- Potrivit unui studiu realizat de Institutul Național de Statistica (INS), managerii societatilor comerciale din comertul cu amanuntul estimeaza ca vor creste preturile de vânzare, în trimestrul III, soldul conjunctural - diferenta procentuala între cresterile si scaderile estimate…