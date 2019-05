Numarul de sosiri ale turistilor in Bucuresti, in primele doua luni din 2019, s-a ridicat la 265.160, din care circa 96% (253.840 sosiri) au fost sosiri in hoteluri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In vilele turistice au fost inregistrate 3.114 sosiri turisti, in pensiuni 1.046 sosiri si in moteluri 50. Numarul de innoptari a fost in perioada mentionata de 452.440, din care 428.997 innoptari in hoteluri. Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare a fost in ianuarie de 32,5% si in februarie de 38,1%. La nivel national, in primele doua luni ale acestui an,…