- In primele doua luni ale acestui an, exporturile Romaniei au insumat 11.403,0 milioane euro, iar importurile au fost de 13.816,1 milioane euro, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Avem astfel o creștere cu 4,8% a exporturilor și cu 10,1% a importurilor. Deficitul balanței…

- Comparativ cu trimestrul III 2018, produsul intern brut (PIB) in trimestrul IV 2018 a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,9%1. Fata de acelasi trimestru din anul 2017, PIB-ul a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si de 4,0% pe seria ajustata sezonier, anunta Institutul National de Statistica…

- Exporturile de animale vii ale Romaniei au scazut in 2018 cu 11,4%, acestea totalizand 375,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica potrivit https://www1.agerpres.ro Circa jumatate din exporturile de animale vii de anul trecut (173,9 milioane euro)…

- România a exportat energie electrica în valoare de 210,6 milioane euro în primele 11 luni din 2018, în timp ce valoarea importurilor a fost de 120,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Romania a exportat animale vii in suma de 349 milioane de euro, in primele 11 luni din 2018, in scadere cu 11,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,5%, la…

- Consumul final de energie electrica in 2018 a fost de 55,881 miliarde kWh, cu 2,3% mai mare fata de anul precedent, iluminatul public inregistrand o scadere cu 5,5%, iar consumul populatiei o diminuare cu 11,2%, conform informatiilor publicate marti de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES…

- Urmeaza scumpiri de produse dupa ce costurile companiilor romanesti au crescut cu 10-20 de procente. Iata anuntul facut marti de antreprenorii romani, care sustin ca Ordonanta 114, data de guvern la finalul anului trecut, ii loveste din plin. Patronii vorbesc despre faptul că şi-au amânat…

- Suma de 410.448.000 lei este prevazuta in bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru finantarea alegerilor europarlamentare si prezidentiale, potrivit proiectului legii bugetului pe 2019. "In bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsa si suma de 58.257.000 de lei destinata…