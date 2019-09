INS: Numărul sosirilor în structurile de primire turistică, în creştere cu 3,6% în iulie Comparativ cu luna iulie 2018, in iulie 2019, sosirile vizitatorilor straini la punctele de frontiera au crescut cu 10,7%, iar plecarile vizitatorilor romani in strainatate cu 9,1%.



Conform INS, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna iulie 2019 au insumat 1,651 milioane, in crestere cu 3,6% fata de cele din luna iulie 2018. In luna iulie 2019, din numarul total de sosiri, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica avand functiuni de cazare au reprezentat 81,8%, iar cele ale turistilor straini 18,2%.



In ceea ce priveste sosirile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in mai, in unitatile turistice din judetul Alba au fost cazati 17.464 de turisti. Din totalul sosirilor, turistii romani reprezinta 79,5%, iar cei straini 20,5%, mentioneaza DRS Alba.Cei mai multi dintre turisti, 40,9%, s-au cazat in hoteluri, 28,3% in pensiuni agroturistice, iar…

- In luna mai 2019, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, atat sosirile, cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din Dambovita, au inregistrat cresteri cu 18,7% si respectiv cu 11,8%. In ultima luna analizata, au fost 11257 de sosiri inregistrate…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au scazut cu 4,4% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 5,035 milioane, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. In luna iunie, sosirile au crescut insa cu…

- In primele cinci luni ale anului in curs, in structurile de cazare turistica din Arges au fost inregistrate 79,6 mii sosiri ale turiștilor, dintre acestea 81,4% (64,8 mii sosiri) aparținand turiștilor romani și 18,6% (14,8 mii sosiri) turiștilor straini. Comparativ cu primele cinci luni ale anului 2018…

- In perioada ianuarie‐mai 2019 judetul Brasov a fost pe locul al II‐ lea (dupa municipiul Bucuresti) atat la sosiri, cu ponderea de 12,0%, cat si la innoptari, cu ponderea de 12,1%, conform I.N.S. ,,Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din Regiunea Centru…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele 5 luni ale anului au insumat 8,415 milioane, in crestere cu 9,9% fata de cele din perioada similara a anului 2018, turistii romani reprezentand 78,3%, iar cei straini 21,7%, potrivit datelor Institutului National de…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele 5 luni ale anului au insumat 8,415 milioane, in crestere cu 9,9% fata de cele din perioada similara a anului 2018, turistii romani reprezentand 78,3%, iar cei straini 21,7%, potrivit datelor Institutului National de…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele 5 luni ale anului au insumat 8,415 milioane, in crestere cu 9,9% fata de cele din perioada similara a anului 2018, turistii romani reprezentand 78,3%, iar cei straini 21,7%, potrivit datelor Institutului National de…