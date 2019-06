INS: Numărul salariaţilor a rămas relativ stabil în Capitală, în aprilie Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii aprilie 2019, la 1.030.688 persoane, in crestere cu 14 persoane fata de luna precedenta si cu 17.926 persoane (+1,77%) fata de aceeasi luna din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut era, la finele lunii aprilie 2019, de 6.686 lei (6.633 lei in martie 2019 si 5.889 in aprilie 2018), iar cel net de 4.063 lei (4.024 in martie 2019 si 3.531 in aprilie 2018). Pe de alta parte, la finele lunii aprilie erau inregistrati 15.575 someri, fata de 15.650 in luna precedenta, iar rata somajului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

