- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut pe serie bruta cu 7,3% in primele opt luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similara din 2018, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat cu…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, joi, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut, dar a ajustat in jos avansul din primele 6 luni. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%, conform…

- Un procent de 98,2% dintre salariatii din Romania lucreaza in baza unui contract de munca pe perioada nedeterminata, ponderea fiind usor inferioara in mediul rural fata de mediul urban, conform "Anchetei asupra calitatii vietii", realizate de Institutul National de Statistica anul trecut. "Desfasurarea…

- Autoritatea Electorala Permanenta va emite, in perioada urmatoare, hotararea privind atat desfasurarea votarii, cat si procesul referitor la finalizarea centralizarii si publicarii rezultatelor alegerilor prezidentiale, a anuntat joi presedintele AEP, Constantin Florin Mituletu-Buica. "Astazi, am avut…

- Circa 96% dintre familiile din Romania ocupau, in 2018, locuinta in calitate de proprietar, iar ponderea familiilor chiriase era mai mare cu 1,9 puncte procentuale in mediul urban fata de cel rural, conform "Anchetei asupra calitatii vietii", realizate de Institutul National de Statistica anul trecut.…

- Productia industriala a scazut in luna iulie cu 3% ca serie bruta, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, si cu 6,4% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).

- Circa 1,13 milioane de persoane din Romania cu varsta de cel puțin 16 ani nu au putut sa consulte un medic specialist in 2018, deși aveau nevoie, principalul motiv invocat fiind lipsa banilor, arata un raport realizat de Institutul Național de Statistica (INS), consultat de 360MEDICAL.ro.“Din…