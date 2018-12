INS: ​​Managerii romni estimează pentru următoarele 3 luni o creștere moderată a prețurilor Managerii din industria prelucratoare, chestionați periodic de Institutul Național de Statistica, estimeaza pentru urmatoarele 3 luni o creștere moderata a prețurilor in industrie, construcții și comerț, se arata intr-un comunicat transmis vineri de INS. De asemenea, ei preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, relativa stabilitate a volumului productiei din industrie, o scadere a activitații in construcții și o relativa stabilitate a activitații din comerț. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

