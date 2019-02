Stiri pe aceeasi tema

- Analistii financiari estimeaza o depreciere a monedei nationale in urmatoarele 12 luni, pana la 4,8894 lei pentru un euro, in timp ce, pentru urmatoarele sase luni valoarea media a anticipatiilor este de 4,8055 lei, potrivit unui comunicat CFA Romania remis miercuri AGERPRES. "In ceea…

- Activitatea derulata in industrie si servicii va inregistra o relativa stabilitate in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile vor creste in comertul cu amanuntul si constructii, conform tendintelor pe care managerii romani le anticipeaza pentru perioada ianuarie - martie 2019. Potrivit anchetei…

- Activitatea derulata in industrie, in comertul cu amanuntul si servicii va inregistra o relativa stabilitate in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile vor creste moderat in industrie si constructii, conform tendintelor pe care managerii romani le anticipeaza pentru perioada decembrie 2018 – februarie…

- Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii unui fenomen, care nu trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii unui indicator statistic. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului…

- Directorii firmelor din Romania estimeaza o crestere moderata a preturilor in industrie si constructii pana in februarie, dar si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industrie si servicii, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.Soldul…

- Managerii din industria prelucratoare, chestionați periodic de Institutul Național de Statistica, estimeaza pentru urmatoarele 3 luni o creștere moderata a prețurilor in industrie, construcții și comerț, se arata intr-un comunicat transmis vineri de INS. De asemenea, ei preconizeaza pentru urmatoarele…