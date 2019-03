Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2018 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat puțin peste 84 miliarde de lei (puțin peste 18 miliarde de euro), in creștere cu doar 0.8% fața de 2017, potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica. Investitiile in lucrari de constructii noi au scazut…

- În anul 2018 investitiile nete realizate în economia nationala au însumat puțin peste 84 miliarde de lei (puțin peste 18 miliarde de euro), în creștere cu doar 0.8% fața de 2017, potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica. Investitiile în lucrari…

- In 2017, deficitul contului curent a fost de 5,97 miliarde de euro, in crestere fata de 2016, cand a fost 3,5 miliarde euro, arata datele BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,73 miliarde euro in primele 11 luni ale anului trecut, cu 59,7% mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior, ritm accelerat fata de cel raportat luna anterioara, cand avansul era de 51,4%, potrivit datelor Bancii Nationale a…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…

- Investitiile nete realizate in economia Romaniei, in al treilea trimestru, au scazut cu 1,5% fata de acelasi trimestru al anului trecut, pana la 21,06 miliarde lei (4,53 miliarde euro), in timp ce avansul pe primele noua luni este de 2,7%, potrivit datelor transmise, luni, de Institutul National…

- In trimestrul III 2018 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21055,1 milioane lei fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu trimestrul III 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In perioada…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…