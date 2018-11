INS incearca sa trezeasca autoritatile de Centenar: Saracia in Romania este foarte profunda!

Stiri pe aceeasi tema

- "Saracia in Romania este foarte profunda", arata una dintre concluziile unui studiu publicat joi de Institutul Național de Statistica, care a "numarat" in 2017 circa 4.6 milioane de romani care pot fi considerați saraci. Datele Statisticii mai arata ca rata saraciei a coborat de la 25.3% in urma cu…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere moderata a activitatii si a numarului de angajati in constructii, pana in decembrie, dar si o crestere moderata a preturilor, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), conform news.ro.Soldul conjunctural…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 416 milioane de euro, in crestere cu 11,6% fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In schimb, valoarea exporturilor de carne si…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in al doilea trimestru, la 70,7%, de la 68% in primele trei luni ale anului trecut. Numărul de angajați urcă,…

- Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei va fi finalizata pana la 1 octombrie, a declarat marti consilierul de stat si coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, Laszlo Borbely, la conferinta “Strategia de dezvoltare a Romaniei” – organizata de grupul de presa Bursa…

- Doua gospodarii din cinci (38,9%) afirma ca suporta cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente, iar daca se iau in considerare si cele care declara o oarecare dificultate in acoperirea cheltuielilor de zi cu zi procentul ajunge la 81,6% din totalul gospodariilor, conform unui document…

- Domnul Ionescu s-a mai liniștit. Citise despre creșterea economica uriașa din 2017- aproape 7%, și nu ințelegea de ce atunci cand venea ziua plații ratelor a credit, gafaia tot mai tare. A vazut la televizor guvernanți pe care lumea nu putea sa-i mai incapa, vorba Poetului, cum explicau ca multinaționale,…