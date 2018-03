Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de titei de 722.000 tone echivalent petrol (tep), cu 7.900 tep (1,1%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 284.600…

- Grecia ocupa un nou loc fruntas trist, inregistrand o scadere cu 19,1% a salariilor in perioada 2010-2017, conform raportului Institutului European al Sindicatelor. Grecia se afla astfel pe primul loc in randul tarilor in care s-au inregistrat scaderi de salarii. Valoarea reala a salariilor, daca se…

- Prabusirea industriei chimice a fost principalul factor care a generat scaderea consumului de gaze pe plan local, in perioada 2008-2016 cererea venita din partea acestei industrii reducandu-se cu mai bine de 60%. Peste granita, la vecinii unguri, businessul cu produse chimice a inflorit in perioada…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in ianuarie, 408.300 tone echivalent petrol, fiind cu 2,7% (11.400 tep) mai mica fata de cea din prima luna din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 36.500 tep carbune…

- In luna ianuarie 2018, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 1,8% ca serie bruta si a scazut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,8%, informeaza INS. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala…

- Consumul de energie electrica al populatiei a scazut cu 10%, iar iluminatul public, cu 3,5%. Totodata, productia nationala de electricitate a scazut si ea, cu 7%. Cel mai mare recul s-a inregistrat in ceea ce priveste energia electrica generata de turbinele eoliene, respectiv 15,7%. Productia…

- Romania a importat o cantitate de 17.083 tone de lapte brut in luna ianuarie 2018, in crestere cu 17,2% fata de aceeasi perioada din 2017 si cu 10,5% mai mult fata de luna decembrie, conform datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In ceea ce priveste cantitatea…

- In ianuarie, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a crescut cu 9.021 tone (+12,4%), pana la 81.840 tone. Productia a crescut la branzeturi cu 1.133 tone (+18,2%), lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte batut si…

- In luna decembrie 2017, indicele productiei industriale din judetul Vaslui a inregistrat valoarea de 107,9%, ceea ce indica o crestere a activitatii industriale fata de luna decembrie a anului precedent. Exporturile de bunuri, la nivelul judetului Vaslui, au fost, in luna octombrie 2017, in valoare…

- "E.ON a fost amendata de catre ANRE pentru situatia dificila a Sistemului National de Transport - SNT din perioada rece de la finele lunii februarie. Consideram insa ca motivele care stau la baza acestei amenzi sunt incorecte si de aceea o vom contesta", au spus reprezentantii furnizorului de gaze,…

- Noul autoturism EcoSport este cel mai avansat si complex produs in Romania, iar zilnic pe poata fabricii Ford din Craiova ies 600 de autovehicule. In primele patru luni productia autovehiculului a ajuns la un total de 20.000 de unitati.

- Inovatia in intreprinderile din Romania a inregistrat un declin in perioada 2014 - 2016, comparativ cu 2012 - 2014, iar ponderea firmelor inovatoare s-a redus 2,6%, potrivit Institutului National de Statistica.

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…

- Activitatea din industrie s-a aflat in contractie severa in ianuarie, pentru a doua luna consecutiv, dar managerii raman optimisti in privinta comenzilor si productiei in perioada urmatoare, se arata intr-un barometru realizat de IRSOP si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA).…

- Romania a exportat, in primele 11 luni din 2017, carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de carne…

- Raportand importurile alimentare de 6,5 miliarde de euro la exporturile de 4,8 miliarde de euro realizate anul trecut, a rezultat un deficit comercial la capitolul alimente de 1,7 miliarde de euro - si acesta este un record al perioadei postdecembriste. Tot din statisticile oficiale poate fi extrasa…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- V. Stoica La nivel național, numarul imbolnavirilor cu rujeola confirmate de medicii specialiști a crescut, in cursul saptamanii trecute, comparativ cu perioada anterioara, dupa cum arata cifrele oficiale date publicitații, ieri, de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Salariile mici, de multe ori minimul pe economie, precum si ascensiunea continua a pietelor din Asia au dus la disparitia a 135.000 de locuri de munca din industriile de textile, imbracaminte si incaltaminte in perioada 2007-2017. In aceeasi perioada insa, salariile celor peste 200.000 de angajati ramasi…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Numarul pomilor de Craciun taiați ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, cu sprijinul polițiștilor și angajaților Garzii Forestiere. Astfel, in perioada 15 noiembrie –…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- In perioada ianuarie noiembrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,58 miliarde euro, comparativ cu 2,89 miliarde euro in perioada ianuarie - noiembrie 2016, au anuntat luni oficialii Bancii Nationale. Stam prost in ce priveste balanta bunurilor, care a consemnat…

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a scazut fata de luna octombrie 2017 cu 9,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna noiembrie 2017, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatatiile agricole…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- Productia de lapte de consum a totalizat 262.290 tone in primele 11 luni din 2017, fiind mai mare cu 4,6% comparativ cu perioada similara a anului trecut. De asemenea, cresteri ale productiei au mai fost inregistrate in perioada mentionata la: lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte batut…

- România a importat o cantitate de 115.850 de tone de lapte brut, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, în crestere cu 3,2% fata de aceeasi perioada din 2016, iar laptele colectat de unitatile de procesare s-a majorat cu 7,6%, pâna la 949.952 tone, conform datelor publicate vineri…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

-  In luna noiembrie 2017, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu 0,7% ca serie bruta si a crescut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,7%.  Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a crescut atat ca…

- 'In perioada ianuarie - noiembrie 2017, comparativ cu perioada ianuarie - noiembrie 2016, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 8,3%, ca urmare a cresterilor din cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (+9,0%), industria extractiva (+6,0%) si productia si furnizarea…

- Productia industriala a fost mai mare cu 8,3% , in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, joi, AGERPRES. 'In perioada ianuarie - noiembrie 2017, comparativ…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1 ianuarie…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 6,9 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in noiembrie de 1,12 miliarde euro, in crestere cu 29,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului anterior,…

- In 2017, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 313.883 de autovehicule. In 2016 au fost produse 320.457 de unitati, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Constructorilor de Autovehicule din Romania (ACAROM). Numarul de modele Duster ...

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…

- Astfel, in 2017, consumul total de energie al tarii este estimat la 23,1 milioane de tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,8% fata de anul trecut. In 2018, valoarea indicatorului va consemna o crestere de 2,8%, pana la 23,8 milioane tep.In anii 2019 si 2020, consumul de energie…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- În Ajun și în prima zi a Craciunului, la nivel național au avut loc 2.255 situații de urgența, salvatorii fiind solicitați la 141 misiuni de stingere a incendiilor, numarul intervențiilor scazând cu aproximativ 5% fața de perioada Craciunului din anul 2016, anunța IGSU. În…