INS: Îmbătrânirea demografică s-a accentuat în România La 1 ianuarie 2019, populatia dupa domiciliu a fost de 22,17 milioane de persoane, in scadere cu 0,2% fata de 1 ianuarie 2018, arata datele transmise saptamana trecuta de INS. Statistica masoara doua tipuri de populații. Cea dupa domiciliu (care cuprinde romanii care au domiciliul pe teritoriul țarii, incluzandu-i astfel pe cei plecați temporar la munca in strainatate) și populatia rezidenta, care reprezinta totalitatea celor cu cetatenie romana, straini sau fara cetatenie, care au resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei. Pe scurt, populatia rezidenta reprezinta populatia de facto care exclude… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marimea minimului de existența pentru o persoana, in 2018, a fost 1891 de lei, in creștere fața de anul precedent cu 1,5%, potrivit Biroului Național de Statistica. Pentru populația din Chișinau și Balți minimul de existența a fost 2107 lei, pentru cea din alte orașe – 1888,5 lei, iar pentru mediul…

- Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,1 puncte procentuale (4,6% la barbati fata de 3,5% la femei), iar pe medii rezidentiale, de 1,2 puncte procentuale (4,8% in mediul rural, fata de 3,6% in mediul urban). In ultimul trimestru al anului trecut, rata de ocupare a…

- Sporul natural negativ s-a accentuat in Romania, in luna ianuarie a acestui an fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care numarul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 9.867 fata de cel al nou-nascutilor vii, reiese din datele publicate, luni, de Institutul National de…

- Dupa ce a nascut un baiețel acum doi ani și jumatate, socrii au încurajat-o pe Loredana Popescu sa faca și un al doilea copil, dar Loredana, o contabila de 30 de ani, a fost reticenta. ”Vreau sa ma bucur de copilul meu. La cât lucrez, nu cred ca aș reuși sa ma ocup așa cum trebuie…

- Consumul de energie electrica al populatiei a crescut cu 14,6% in prima luna a acestui an fata de de perioada corespunzatoare a anului 2018 in conditiile in care consumul final de energie electrica a fost de 5,076 miliarde kWh, in crestere cu 3%, conform informatiilor publicate miercuri de Institutul…

- Femeile, mai mult de jumatate din populatia Romaniei Mai mult de jumatate din populatia României, respectiv 51,1%, estimata la 19,5 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2018 aveau resedinta pe teritoriul national, erau femei, echivalentul a 9,97 de milioane, arata datele publicate…

- Consumul final de energie electrica in 2018 a fost de 55,881 miliarde kWh, cu 2,3% mai mare fata de anul precedent, iluminatul public inregistrand o scadere cu 5,5%, iar consumul populatiei o diminuare cu 11,2%, conform informatiilor publicate marti de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES…