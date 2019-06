INS face recensamant national in 2021: Cine isi completeaza online singur fisa primeste o zi libera

Stiri pe aceeasi tema

- Creștere in turism: turiștii straini au cheltuit cu 34 de milioane de euro mai mult in primul trimestru din 2019, fața de aceeași perioada a anului trecut. In 2018, turiștii straini au cheltuit in Romania 1,1 miliarde de euro, cu 120 de milioane de euro mai mult fața de 2017. Trendul de creștere a fost…

- Premierul Viorica Dancila a primit astazi delegația de experți a FMI, condusa de Jaewoo Lee, șeful misiunii Fondului pentru Romania și Bulgaria, aflata in vizita anuala de evaluare a situație macroeconomice, procedura de consultare periodica cu autoritațile naționale. La finalul intalnirii, oamenii…

- PIB-ul zonei euro a urcat cu 1,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2018, iar Uniunea Europeana a inregistrat un avans de 1,5%. In trimestrul patru din 2018, expansiunea a fost similara in zona euro si in UE. Aproape tarile UE au raportat cresteri anuale in perioada…

- "Ceea ce a reliefat Institutul National de Statistica astazi, respectiv o crestere economica de 5% in primul trimestru al anului 2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata (...) ca toti cei care au spus ca Guvernul nu merge intr-o directie buna, ca este un esec al guvernarii, sunt contrazisi…

- Castigul salarial mediu net a crescut in martie, nominal, cu 13,7% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 3.075 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 9,3%, ritm scazut fata de cel inregistrat in februarie, potrivit datelor transmise luni de Institutul…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania, in primul trimestru al anului, au crescut cu 5,8% fata de aceeasi perioada din 2018, ajungand la aproape 2,32 milioane, dintre acestea 19,2% fiind reprezentate de catre turistii straini, arata datele publicate luni de Institutul…

- Romania a importat, in luna ianuarie 2019, fructe comestibile in valoare de 60,9 milioane lei, cu 7,3% mai putin fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile au totalizat in perioada mentionata 2,6 milioane euro (minus 17,2%), rezultand…