- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2016, ca serie bruta, cu 11,5%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turiștilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depașit 11,2 milioane, cu peste 10% mai mulți fața de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul Național de Statistica. Din numarul total de sosiri, turiștilor romani le aparțin 77,0%, in timp ce…

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, in timp ce lefurile cele mai mici le au angajatii din Teleorman. Cel putin asa indica datele centralizate de Institutul National de Statistica, valabile pentru anul trecut.

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, indica datele centralizate de Institutul National de Statistica (INS), valabile pentru anul trecut. Conform acelorași surse, salariul mediu net inregistrat anul trecut in județul Satu Mare a fost de 1.933 de lei. Statisticile arata ca salariul…

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. La polul opus este situatia…

- HARTA SALARIILOR din Romania. Clujul se apropie de Bucuresti 2.684 de lei net castiga in medie pe luna un clujean. Cu doar 335 de lei mai putin decat un bucurestean, insa cu 1.319 lei mai mult decat in teleorman, judetul de la coada clasamentului, in care romani au cele mai mici salarii. Angajatii…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Numarul mediu de pensionari a scazut, in trimestrul III, cu 1.000 de persoane, ajungand la 5,224 milioane iar raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Comparativ cu situatia din luna octombrie 2017, rata anuala a inflatiei a scazut in patru state membre, a ramas stabila in noua tari si a crescut in 15 tari membre, inclusiv in Romania, de la 2% pana la 2,6%. In zona euro, rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna noiembrie pana la 1,5%,…

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn și pluta s-au cifrat la 149,5 milioane…

- Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, atat in raport cu perioada similara a anului trecut cat si comparativ cu trimestrul al doilea al acestui an, conform unei estimari…

- Scaderi drastice pentru rezidențialul nou din Cluj. VEZI suprafata autorizata in 2017 In toata tara se construieste pe banda rulanta, insa Clujul da semne ca se apropie de saturatie. S-a inregistrat o scadere drastica a suprafeței autorizate. ZIUA de CLUJ a scris, într-un articol anterior,…

- Estimata pe baza veniturilor totale disponibile, rata saraciei relative a fost in anul 2016 de 25,3%. In valori absolute, numarul saracilor corespunzator acestei rate a fost de 5.006.000 romani, se arata intr-o recenta cercetare a Institutului National de Statistica. Peste unul din patru locuitori…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, marti, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Citeste si: Fost ministru…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- Populatia Romaniei se va reduce cu aproape noua milioane de persoane pana in 2060, atrage atentia cel mai recent studiu facut de Institutul National de Statistica. Potrivit documentului, populatia feminina va continua sa fie predominanta.

- Populatia rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane si 8,8 milioane persoane, iar populatia feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului National de Statistica (INS). INS a luat in calcul la estimarea populatiei…

- Managerii din Romania se asteapta in perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018 la stabilitate a productiei si a numarului de salariati in industrie si la crestere moderata a activitatii si a numarului de salariati in comertul cu amanuntul si servicii, insa ei preconizeaza si o crestere a preturilor in…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industrie si la crestere in comertul cu amanuntul si servicii in perioada noiembrie-ianuarie si la o crestere a preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Romania a importat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de titei de 5,58 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 57.700 tep (1%) mai mica fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Prejudiciul de 127,54 milioane de lei (27,3 milioane de euro), stabilit de procurorii DNA in dosarul Tel Drum, in care averea președintelui PSD, Liviu Dragnea, a fost pusa sub sechestru , este echivalenta cu 124.436 de pensii medii sau pensiile a 10.369 de romani timp de un an, daca luam in considerare…

- Editia din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de cumparaturi al anului, a aratat care sunt schimbarile majore din comertul online, in conditiile in care increderea in platile online a ajuns la cel mai inalt nivel, cei mai multi clienti au ales dispozitivele mobile, platile cu cardul au…

- Potrivit estimarilor publicate astazi de Institutul Național de Statistica, produsul intern brut al Romaniei a inregistrat un avans de 8,8% pe serie bruta și de 8,6% pe serie ajustata sezonier, raportat la perioada similara a anului trecut. Același raport menționeaza ca PIB a crescut in termeni reali…

- România a înregistrat în trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 8,6% comparativ cu perioada similara din 2016, conform datelor preliminare publicate marti de Oficiul European…

- Cifra de afaceri in comertul auto a crescut cu 11,7% in primele 9 luni din acest an, iar in domeniul serviciilor prestate pentru populatie a crescut cu 14,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In perioada ianuarie-septembrie 2017, volumul cifrei de…

- Potrivit unui comunicat emis de Institutul Național de Statistica, ouale, legumele, conservele de legume si fructele proaspete s-au scumpit cu peste 6%, untul costa mai mult cu aproape 5%, pretul energiei electrice s-a majorat cu aproximativ 7%, iar cel al combustibililor cu 3,4%, în…

- Productia de energie primara a scazut cu 6%, in 2016, cea mai importanta scadere fata de anul precedent fiind cea a productiei de gaze naturale, iar importul de produse energetice a crescut cu 15,7% in 2016 fata de 2015, din cauza cresterii importului de gaze naturale si titei, potrivit INS.…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale anului in curs, 3,07 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,5% (411.900 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

- Anul trecut, Romania a inregistrat cea mai mare migratie interna de dupa 1991: aproape 400.000 de romani si-au schimbat domiciliul dintr-o localitate in alta. Datele vin de la Institutul National de Statistica. Cifrele mai ...

- Aproape jumatate dintre gospodariile din Romania utilizeaza lemnul de foc ca mijloc de incalzire (47%), iar consumul este de trei ori mai mare decat productia, fiind posibil sa mai apara si in viitor probleme legate de aprovizionare, asa cum s-a intamplat in iarna trecuta, se arata intr-o analiza…