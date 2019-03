Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). În noiembrie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind creşterea…

- Au fost publicate cifrele oficiale de la Institutul National de Statistica privind evolutia economiei in 2018. Produsul Intern Brut a crescut cu 4,1% in 2018, comparativ cu anul 2017, sub estimarea Guvernului, de 4,5%. Initial, autoritatile prognozau un avans de 5,5% pentru economie.

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a inregistrat anul trecut o creștere de 4,1% pe serie bruta fața de 2017, in timp ce pe serie ajustata sezonier creșterea este 4%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Creșterea este sub nivelul de 5,5%, pe care a fost fundamentat bugetul Romaniei…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primele noua luni ale lui 2018 a fost de 4,2% pe seria bruta si de 4,3% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017, iar fata de trimestrul II al anului trecut, Produsul Intern Brut in trimestrul III a fost, in termeni reali, mai…

- Consumul gospodariilor a fost motorul cresterii economiei in primele noua luni ale acestui an, cu o contributie de 3,1%, in timp ce exportul si investitiile continua sa aiba un impact negativ de minus 1,5% si, respectiv, minus 0,2%, potrivit datelor provizorii ale Institutului National de Statistica…

