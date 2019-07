Stiri pe aceeasi tema

- Din datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS) rezulta ca o familie din Romania, din mediul urban, a avut, in primul trimestru, un venit mediu lunar de 4.542 de lei, din care a cheltuit 3.834 de lei.

- Eurostat. Romanii cheltuie cei mai multi bani ai gopodariei pe mancare. Gospodariile au modele de consum diferite in funcție de nivelul veniturilor, de obiceiurile culturale sau de situația geografica. In medie in UE in 2017, cea mai mare parte (aproape un sfert) din cheltuielile de consum ale gospodariilor…

- Rata somajului a scazut in mai la 3,9%, date ajustate sezonier, cu 0,1 puncte procentuale (p.p.) mai putin fata de luna precedenta, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).In aprilie, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost 4%, date ajustate sezonier,…

- Surpriza in domeniul economic din Romania. Un sector a inregistrat o creștere uriașa. Lucrarile de constructii au crescut cu 33,4% in aprilie, pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, nivel crescut fata de cel din luna precedenta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National…

- PIB-ul zonei euro a urcat cu 1,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2018, iar Uniunea Europeana a inregistrat un avans de 1,5%. In trimestrul patru din 2018, expansiunea a fost similara in zona euro si in UE. Aproape tarile UE au raportat cresteri anuale in perioada…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar in ultimele patru luni, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, saluta datele publicate de Institutul Național de Statistica, care arata ca Romania a avut creștere economica de 5% in primul trimestru. Dragnea susține ca președintele Klaus Iohannis a ”tunat și a fulgerat”, dar este contrazis de cifrele oficiale.Citește și: Radu…