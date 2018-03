Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie 2018, exporturile si importurile au crescut cu 15,9%, respectiv cu 17,3%, comparativ cu luna ianuarie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In luna ianuarie 2018 exporturile FOB au insumat 5422,9 milioane euro, iar importurile CIF au insumat…

- Decalajul dintre importuri si exporturi - deficitul balantei comerciale - in luna ianuarie 2018 a fost de 775 de milioane de euro, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel din ianuarie 2017, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Decalajul dintre…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 775 milioane de euro in luna ianuarie 2018, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel inregistrat in ianuarie 2017, in conditiile in care exporturile au crescut cu 15,9% iar importurile cu 17,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- In luna ianuarie 2018 exporturile au insumat 5,42 miliarde euro, iar importurile au fost de 6,19 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica. Astfel, deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat…

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Preturile de consum in luna ianuarie 2018 comparativ cu luna decembrie 2017 au crescut cu 0,8%.  Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2017 – ianuarie 2018) fata de precedentele 12 luni (februarie 2016 – ianuarie 2017), calculata pe baza IPC, este 1,7%, informeaza un comunicat…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% in decembrie 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri si citate de Agerpres.…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu aproape 30%, anul trecut, la peste 12,95 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). “În anul 2017, exporturile şi importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016.…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat anul trecut cu 9,1% fata de anul anterior, pana la 62,64 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In 2016, exporturile au crescut…

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. In anul 2017 exporturile FOB au insumat 62641,2 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 75596,9 milioane euro. Deficitul…

- In primele zece luni din 2017, Romania a exportat produse medicale si farmaceutice in valoare de 640,4 milioane de euro. Valoarea este cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor Institutului National de Statistica.

- Peste 12 milioane de sosiri ale turistilor romani si straini au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in anul 2017, in crestere cu 10,4% fata de cele din anul 2016, in timp ce numarul innoptarilor a cunoscut un avans de 6,5% si a depasit 26,9 milioane, potrivit Institutului…

- Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor,…

- "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile de austeritate care vor aparea in viitor sa fie implementate, atunci cand apar socuri semnificative externe sau interne. In plus,…

- In luna decembrie 2017, preturile de consum au continuat sa creasca, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fata de luna…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele Institutului…

- Castigul salarial mediu brut pe economie a crescut cu 3,1% in noiembrie 2017, fata de luna anterioara, pana la 3.430 lei, in timp ce valoarea neta s-a situat la 2.464 de lei, in urcare cu 3% (72 lei), arata datele Institutului National de Statistica (INS), date vineri publicitatii. Conform…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna decembrie din 2017, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Faţă…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%. "Rata…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1 ianuarie…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in luna noiembrie a anului trecut cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- In primele 11 luni din 2017, deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS).

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Numarul utilizatorilor de internet a crescut cu 3,8% in acest an, comparativ cu cel anterior, ajungand la 11 milioane de persoane, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). 'Internetul, spatiu informational si de comunicare, prezinta un interes din ce…

- Rata somajului a atins, in T3 din acest an, nivelul cel mai ridicat (16,9%) in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24 ani, in timp ce populatia activa a Romaniei a ajuns la 9,291 milioane de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS).Potrivit sursei citate, din totalul…

- Rata somajului a atins, in T3 din acest an, nivelul cel mai ridicat (16,9%) in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24 ani, in timp ce populatia activa a Romaniei a ajuns la 9,291 milioane de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit…

- Numarul mediu de pensionari a scazut, in trimestrul III, cu 1.000 de persoane, ajungand la 5,224 milioane iar raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- Trei milioane si jumatate dintre cei 19,6 milioane de romani care constituie populatia stabila a Romaniei sunt persoane varstnice (65 de ani si peste), conform datelor Institutului National de Statistica valabile pentru mijlocul acestui an. Practic, un roman din sase este de varsta a treia, ponderea…

- Potrivit datelor Institutului Național de Statistica publicate marți, prețurile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% și a celor nealimentare cu 4,12%. Fața…

