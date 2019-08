INS: Deficitul comercial a crescut în primele 6 luni din 2019 cu 1,3 miliarde euro Exporturile au crescut in perioada mentionata cu 2,7%, iar importurile cu 5,7%. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a majorat cu 1,377 miliarde euro. In luna iunie 2019, exporturile FOB au insumat 5,559 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 6,69 miliarde euro, rezultand un deficit de 1,131 miliarde euro. Fata de luna iunie 2018, exporturile au scazut cu 5,5%, iar importurile cu 6,9%. In perioada ianuarie-iunie 2019, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor au fost detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (48,2%… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

