INS: Deficitul comercial a crescut în ianuarie cu 28,1%, la 775 milioane euro In luna ianuarie 2018, importurile au insumat 6,2 miliarde euro, cu 17,3% peste cele inregistrate in ianuarie 2017.



”Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2017”, se arata in comunicat.



Fata de luna decembrie 2017, exporturile din luna ianuarie 2018 au crescut cu 20,7%, iar importurile au crescut cu 1,5%.



Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri in luna ianuarie 2018 a fost de 4,15 miliarde euro la expedieri si de 4,59 miliarde euro la introduceri,…

Sursa articol si foto: rtv.net

