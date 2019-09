Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a a ajuns la 7,69 miliarde de euro in primele șase luni, in creștere cu 21,8% fața de același interval din 2018, potrivit datelor prezentate de catre Institutul Național de Statistica (INS). In primele 6 luni, exporturile Romaniei au insumat 34,8 miliarde de euro, iar…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,401 miliarde euro in perioada ianuarie-mai, cu 32,6% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie-mai 2018, deficitul de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 3,401 miliarde euro in perioada ianuarie-mai, cu 32,6% mai mare fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni.

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 30,1% in primele cinci luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 6,52 miliarde de euro, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a importat, in primele patru luni din 2019, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,803 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 5,6% (147.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. …

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 5 luni cu un deficit de 14,7 miliarde lei (3,11 miliarde euro), 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 80,6% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile…