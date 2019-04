Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, luni, cresterea de 4,1% a economiei romanesti anul trecut, serie bruta, fata de 2017. In februarie, INS a publicat primele date provizorii referitoare la avansul de 4,1% al economiei romanesti anul trecut. Luni, INS a confirmat aceste date. In ultimul…

- Cresteri economice mai mari decat cea a Romaniei au avut loc in Letonia (5,5%), Ungaria (4,8%) si Polonia (4,6%). Comparativ cu trimestrul al treilea, Romania a consemnat in trimestrul patru o crestere economica de 0,7%, la egalitate cu Bulgaria si Spania, in timp ce media de la nivelul Uniunii…

- „Analfabetii din PSD si ALDE au primit in fata astazi masura habarnismului lor economic. Cat de «pafaristi» pot fi ca inaintea votarii cu o intarziere de 3 luni a bugetului pentru 2019, sa afle de la INS ca si ultima lor estimare de crestere economica pentru anul trecut trimisa in Parlament pentru…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In noiembrie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind cresterea produsului intern brut…

- Avansul economiei romanesti a incetinit la 4,1% in 2018, de la 7% in anul precedent, potrivit estimarilor semnal publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Datele INS arata o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) inferioara estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza, care indicau un…

- Produsul intern brut în trimestrul IV 2018 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,7% comparativ cu trimestrul III 2018, iar fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si de 4,0% pe seria ajustata sezonier, a anunțat…

- Datele publicate, joi, de Eurostat arata ca economia Europei nu a performat deloc in 2018, iar pentru anul acesta toate prognozele arata rau. Potrivit Eurotat, Produsul Intern Brut al zonei euro a înregistrat un avans de 1,8% în 2018, după o creştere de 2,4% în anul 2017.…