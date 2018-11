INS: Consumul de energie a crescut anul trecut cu 4,3% Secțiune susținuta de Consumul final energetic in anul 2017 a crescut cu 4,3% fata de anul anterior (952 mii tep), pana la 23,269 milioane tep, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).



Consumul intern brut de energie pe locuitor in anul 2017 a fost de 1.705 kg echivalent petrol. „Consumul final energetic din industrie (inclusiv constructii) a crescut cu 1,7% (106 mii tep), in principal datorita ramurilor industriale mari consumatoare de resurse energetice, cum ar fi industria produselor chimice si farmaceutice, produse din cauciuc si mase… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

