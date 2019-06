Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele patru luni ale anului, la 5,038 miliarde de euro, in crestere 1,298 miliarde de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, in intervalul ianuarie -…

- In luna februarie, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in termeni nominali fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 13,8% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,6%, a anuntat…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in primele doua luni ale acestui an, cu 15,7%, ca serie bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate, cu preponderenta, in domeniul serviciilor informatice si…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in primele doua luni ale acestui an cu 7,5% comparativ cu perioada similara din 2018, informeaza Institutul National de Statistica. Cresterea s-a datorat avansului inregistrat in industria bunurilor de folosinta indelungata (+12,5%),…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 45% in primele doua luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 2,41 miliarde de euro, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).Citește și: Radu Tudor, ipoteza neașteptata, dupa anunțul lui Augustin Lazar:…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele doua luni ale anului in curs, fata de perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de…

- Companiile din sectorul industriei de prelucrare au primit, in luna ianuarie, comenzi noi mai mari cu 7,9% fata de aceeasi luna a anului trecut, in principal ca urmare a cererii mai mari inregistrate de firmele din industria bunurilor de folosinta indelungata, arata datele publicate joi de Institutul…

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in ianuarie, fata de aceeasi luna a anului trecut, cu 4,3%, un ritm crescut fata de cel din decembrie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro.Citește și: Virus descoperit pe telefoanele…